Últimos cheques del año: conoce los beneficiarios del Seguro Social que cobran hasta $5.000 dólares este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, la Administración de la Seguridad Social (SSA) prepara el envío de la última ronda de pagos del año a beneficiarios que cumplen con criterios de elegibilidad específicos. Estos cheques forman parte del cronograma anual para distribuir beneficios mensuales a jubilados.

Este grupo recibe atención al cierre del año fiscal, completando las entregas programadas por la SSA. Los montos varían según la edad seleccionada para el retiro por cada beneficiario.

La información se obtuvo del portal web de la SSA. En esta ronda, los pagos corresponden a jubilados nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes, quienes solicitaron su retiro después de mayo de 1997. Los cheques se envían este miércoles 24 de diciembre.

Montos por edad de retiro

Los beneficiarios que se jubilaron a los 62 años reciben $2,000 dólares. Aquellos que lo hicieron a los 65 años obtienen $3,000 dólares. Los que esperaron hasta los 70 años reciben $5,000 dólares, que representa más del 100% del pago mensual base.

En 2026, los pagos incorporan un ajuste por el Costo de Vida (COLA) del 2.8%, lo que suma aproximadamente $60 dólares a los cheques mensuales de jubilados y otros asegurados de la SSA.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube