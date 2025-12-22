EEUU anuncia nuevos incentivos para la autodeportación: aumenta el monto más el boleto de avión

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) triplica el pago en efectivo para los extranjeros que abandonen Estados Unidos (EEUU) de forma voluntaria antes de finalizar el año.

La medida busca agilizar las salidas del país mediante un bono económico y el pago del transporte aéreo hacia sus naciones de origen. Esta estrategia evita procesos judiciales largos y ofrece una ventana de salida sin multas civiles para quienes carecen de estatus legal.

¿Cómo funciona el registro para la salida voluntaria?

Los interesados deben utilizar la aplicación móvil "CBP Home" para formalizar su solicitud de salida del territorio estadounidense.

El sistema permite un trámite gratuito que no requiere la comparecencia ante un juez de inmigración ni abogados. Una vez que el usuario registra sus datos, el gobierno federal gestiona la logística del traslado y la entrega del dinero.

Esta modalidad digital facilita el control migratorio y acelera el retorno de miles de personas durante la temporada navideña, según una publicación en Telemundo.

¿Qué beneficios adicionales otorga el programa de autodeportación?

Además del incentivo monetario, el programa contempla la condonación total de multas o sanciones civiles acumuladas por estadía ilegal. Esta amnistía administrativa protege a los migrantes de deudas financieras con el gobierno federal al momento de su partida.

La secretaria de Seguridad Nacional asegura que esta es una oportunidad única para cerrar su historial en el país de forma ordenada. El plan garantiza el boleto de avión gratuito, lo que alivia la carga económica del viaje para las familias.

¿Cuál es la fecha límite para autodepotarse?

El Gobierno de Trump aumenta a $3.000 el incentivo para migrantes indocumentados que se autodeporten antes del 31 de diciembre.

La secretaria Kristi Noem confirmó este lunes que el bono anterior de $1.000 sube significativamente para incentivar las salidas de último minuto en 2025.

Desde enero de este año, cerca de 1.9 millones de personas ya abandonaron el país de manera voluntaria según datos oficiales. "El contribuyente estadounidense está triplicando el incentivo para ofrecer un bono de salida", declaró Noem en el anuncio oficial.

Las autoridades instan a los extranjeros sin estatus legal a aprovechar estos últimos días de diciembre para regularizar su salida. La administración prioriza estas autodeportaciones para reducir la saturación de los centros de detención y las cortes migratorias.

¿Qué riesgos enfrentan quienes rechacen esta propuesta económica?

El DHS advirtió que las personas que no se acojan al programa enfrentarán arrestos inminentes y procesos de deportación forzada. Estas acciones legales conllevan restricciones severas que impiden el reingreso legal a Estados Unidos en el futuro.

La deportación formal deja un antecedente negativo permanente en el expediente migratorio de cualquier individuo capturado por los agentes.

