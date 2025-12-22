Peligro en las carreteras de California: las zonas con riesgo de lodo y escombros durante esta Nochebuena

Suscríbete a nuestros canales

El sur de California se prepara para una Navidad pasada por agua. Lo que debería ser una semana de celebraciones secas se transformará en un periodo de inestabilidad climática con cuatro días de lluvia ininterrumpida que comenzarán este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya ha activado una alerta de inundación desde el martes por la tarde hasta el miércoles por la noche, advirtiendo sobre el riesgo real de flujos de lodo y escombros, especialmente en las zonas vulnerables por los recientes incendios forestales.

Según el pronóstico, la tormenta no será un evento de una sola tarde, sino que llegará en múltiples oleadas. Mientras que el martes se esperan lluvias ligeras, el plato fuerte llegará el miércoles de Nochebuena, con precipitaciones intensas y vientos huracanados que amenazan con colapsar los aeropuertos y las principales autopistas del condado de Los Ángeles.

Agua en Navidad

El día de Navidad no dará tregua, manteniendo periodos de lluvia constante que dificultarán los traslados familiares.

Las autoridades municipales ya han iniciado protocolos de emergencia para mitigar el impacto de las inundaciones en áreas bajas. Aunque las temperaturas no bajarán lo suficiente como para ver nieve en cotas bajas —los niveles de nieve se mantendrán por encima de los 7,000 pies—, el peligro radica en la acumulación de agua.

Lluvia se extenderá hasta el sábado

Con lluvias esporádicas extendiéndose hasta el sábado, los viajeros deben anticipar retrasos significativos y condiciones peligrosas en las zonas montañosas durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.

