Comida gratis para Navidad en California y Texas: guía de las 11 jornadas de entrega confirmadas

Acceder a asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuita durante la semana de Navidad.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de nueve entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Comida gratis con NTFB y Caridades Católicas en Texas

Martes 23 de diciembre

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory – Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

Miércoles 24 de diciembre

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:00 AM | H&R Block Distribution - Dallas, 75211

Despensas gratuitas con FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 23 de diciembre:

Lunes 22 de diciembre

En Cabot Yerxa Elementary: 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 23 de diciembre

En North Shore Community Park: 99480 70th Ave. Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde

Prueba otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

Sin embargo, por tratarse de una semana con varios feriados es importante que se comunique directamente y confirme si se realizarán entregas en los días señalados o para conocer los cambios.

