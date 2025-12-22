¿Quieres asistir a la fiesta del nuevo alcalde? Todo lo que necesitas saber para entrar al evento en Broadway

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York está a punto de cerrar el capítulo de 2025 para abrir una era política sin precedentes. Apenas unas horas después de que la icónica bola de Times Square marque el inicio del nuevo año, la Gran Manzana verá el ascenso de Zohran Mamdani como su próximo alcalde.

El equipo de transición confirmó este domingo que la ceremonia oficial de investidura tendrá lugar el 1 de enero a la 1:00 p. m., un evento que promete transformar las escaleras del Ayuntamiento en el epicentro de un cambio sistémico para la metrópoli.

La toma de posesión no será un acto solitario. Mamdani juramentará su cargo en una ceremonia conjunta con dos aliados clave de la nueva administración: el contralor electo Mark Levine y el defensor público Jumaane Williams.

"Inauguración para una Nueva Era"

Bajo el lema "Inauguración para una Nueva Era", el alcalde electo ha dejado claro que su gobierno buscará devolver el protagonismo a los trabajadores neoyorquinos, describiendo el evento no solo como un protocolo legal, sino como la consolidación de un movimiento popular que busca liderar la ciudad con una agenda progresista.

Tras el juramento, la celebración se trasladará a las calles. Mamdani ha convocado a una fiesta vecinal masiva en Broadway, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Liberty y Murray.

El evento está diseñado para albergar a decenas de miles de asistentes, aunque las autoridades de transición enfatizan que la confirmación de asistencia (RSVP) es obligatoria a través de su sitio web oficial.

Para aquellos que no puedan desplazarse al Bajo Manhattan, la administración entrante ha habilitado una transmisión en vivo para asegurar que todos los rincones de los cinco distritos sean testigos del relevo de poder.

Ciudad dispuesta a reinventarse

Este 1 de enero, la entrada por la calle Liberty no solo será el acceso a una fiesta callejera, sino el portal hacia una gestión que Mamdani define como el mandato de una ciudad dispuesta a reinventarse.

Con el Ayuntamiento como telón de fondo, Nueva York se prepara para recibir el 2026 con un rostro joven y una visión política que promete sacudir los cimientos de la administración municipal.

