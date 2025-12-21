Peligro extremo sobre los trenes: conoce las medidas del Gobierno de Nueva York contra este reto viral infantil

Suscríbete a nuestros canales

El "subway surfing" se ha convertido en un riesgo creciente en metros urbanos, donde personas suben a los techos de trenes en movimiento. Esta conducta expone a los involucrados a caídas letales y genera interrupciones en el servicio. Autoridades policiales han registrado un alza en incidentes que involucran principalmente a jóvenes.

La tendencia se observa en varias ciudades con sistemas de metro extensos. Videos de estas acciones circulan ampliamente en plataformas digitales, atrayendo a más participantes. Familias de víctimas han expresado consternación por el impacto en sus seres queridos.

La práctica de subir a trenes en movimiento se documenta desde inicios del siglo XX en sistemas urbanos. En esa época, personas buscaban emociones fuertes trepando vagones, sin la difusión masiva actual. Incidentes aislados se registraron en metros inaugurados alrededor de 1904.​

Plataformas como TikTok e Instagram aceleraron su expansión en los últimos años. Videos de stunts en techos de trenes acumulan millones de vistas, atrayendo a jóvenes con promesas de popularidad. Esta viralidad coincide con un aumento notable en casos reportados.

Implementación de la tecnología

En 2022, la Oficina de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York inició el uso de drones para monitorear trenes en movimiento. Estos dispositivos detectan a personas en los techos y alertan a equipos terrestres, que detienen el tren en la estación siguiente para intervenir.

Desde entonces, el programa ha permitido retirar a más de 200 individuos de situaciones de peligro.

En los últimos tres años, 16 personas murieron y 21 resultaron heridas en incidentes de "subway surfing" en el metro de Nueva York, según registros del NYPD. La edad promedio de los involucrados es de 14 años, con un caso fatal de un niño de 11. Oficiales reportan rescates semanales de adolescentes y adultos jóvenes, a menudo antes o después del horario escolar.

Uno de los drones porta la imagen de Zackery Nazario, un joven de 15 años fallecido en febrero de 2023 mientras realizaba la maniobra sobre un tren en el puente Williamsburg, entre Brooklyn y Manhattan.

