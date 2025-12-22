La "trampa" de la conducción distraída: los momentos exactos en los que Ohio permite tocar el móvil

Suscríbete a nuestros canales

Conducir por las carreteras de Ohio ya no es lo mismo desde que la ley de conducción distraída se convirtió en una infracción primaria.

Bajo esta normativa, los agentes de policía tienen la facultad de detener cualquier vehículo si observan que el conductor sostiene, apoya en su regazo o manipula un dispositivo electrónico.

Lo que antes requería de una falta previa, como saltarse un semáforo, ahora es motivo suficiente por sí solo para recibir una multa y puntos en la licencia.

Sin embargo, el Código Revisado de Ohio contempla matices importantes sobre cuándo es seguro —y legal— tocar el teléfono. Los conductores adultos pueden consultar sus dispositivos únicamente si el vehículo está estacionado fuera del carril de circulación o si se encuentran completamente detenidos ante una luz roja.

También se permite sostener el teléfono junto a la oreja para una llamada, siempre que para iniciarla solo se haya requerido un toque o deslizamiento rápido, y se mantiene la libertad total para reportar emergencias médicas o de seguridad.

El costo de ignorar estas reglas es elevado. Una primera infracción puede saldarse con una multa de 150 dólares y dos puntos en el historial, aunque existe la opción de canjear la multa por un curso de conducción distraída.

La reincidencia en un periodo de dos años endurece los castigos, llegando a multas de 500 dólares y la suspensión de la licencia por 90 días. Además, las autoridades advierten que cualquier sanción económica se duplica automáticamente si la falta ocurre en zonas de obras viales.

La severidad es aún mayor para los menores de 18 años. Para los conductores noveles, la ley de Ohio es de "tolerancia casi cero": tienen prohibido usar el teléfono incluso mientras esperan en un semáforo en rojo.

Una sola distracción con el celular puede costarles 60 días sin licencia desde la primera falta, una medida diseñada para reducir los accidentes en el grupo demográfico con mayor riesgo de siniestralidad por uso de tecnología al volante.

