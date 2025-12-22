Trump sobre el petróleo venezolano incautado: Nos vamos a quedar con él

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este lunes en una rueda de prensa al petróleo venezolano incautado, y afirmó que la intención de su administración es la de "quedarse con él".

"Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", dijo el republicano en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Las afirmaciones de Trump se producen luego de las incautaciones confirmadas de dos buques con petróleo venezolano en aguas del Mar Caribe, frente a las costas venezolanas.

Asamblea Nacional tomó medidas

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que Asamblea Nacional (AN) aprobara este mismo lunes el Proyecto de Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y cualquier tipo acto ilícito internacional.

El proyecto fue presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien explicó en la sesión extraordinaria que la iniciativa tiene como objetivo proteger las relaciones comerciales del país y salvaguardar al pueblo venezolano frente a las acciones depredadoras del gobierno de los Estados Unidos en el mar Caribe.

“Este pueblo de Venezuela, con parsimonia, con decencia y con dignidad, va a responder a todas las agresiones y va a vencer, no tengan duda de eso”, declaró el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Respuesta de Maduro ante las incautaciones

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció el pasado que fue llevado a cabo "un verdadero asalto de corsarios" tras las incautaciones.

"Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros", declaró el mandatario a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube