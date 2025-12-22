¡Piratas del porche en EEUU! Los estados más afectados con el robo de paquetes en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de compras decembrinas desata una ola de hurtos en las puertas de las viviendas de Estados Unidos (EEUU), donde miles de pedidos desaparecen antes de llegar a manos de sus dueños.

Ante este panorama, expertos en seguridad instan a la población a extremar precauciones y utilizar tecnología de vigilancia para proteger sus regalos. Las autoridades advierten que los delincuentes aprovechan el descuido de los transportistas para sustraer mercancía valiosa en cuestión de segundos.

¿Cómo impacta el crimen a los consumidores este año?

El incremento del comercio electrónico genera un escenario ideal para los llamados "piratas de porche", quienes acechan los vecindarios durante las horas de mayor entrega. Los ciudadanos pierden millones de dólares en artículos que, en muchos casos, representan el esfuerzo de todo un año de ahorro.

Esta situación provoca frustración y miedo entre las familias que esperan sus compras navideñas con ilusión en la puerta de su hogar. Los expertos recomiendan implementar medidas como luces con sensores de movimiento y una comunicación constante con los vecinos para vigilar las entregas.

¿Qué medidas legales se discuten en el Congreso?

Ante la crisis de seguridad, los legisladores buscan endurecer las penas mediante propuestas de ley que castigan severamente este tipo de delitos contra la propiedad. Las nuevas normativas incluyen multas que podrían alcanzar los $250.000 dólares para quienes sustraigan paquetes de forma recurrente.

Además, los infractores enfrentan la posibilidad de pasar hasta 10 años en la cárcel, lo que envía un mensaje claro de tolerancia cero. Estas reformas pretenden frenar la impunidad y ofrecer un castigo más severo que desmotive a los oportunistas que operan en las calles.

¿En qué regiones el robo de paquetes va en aumento?

El robo de paquetes alcanza cifras alarmantes con cerca de 250.000 incidentes diarios en todo el país durante esta temporada. Los estados que registran la mayor incidencia de este delito son California, Nueva York y Texas, donde la alta densidad poblacional facilita el anonimato de los ladrones.

Según el reporte más reciente de SafeWise, el impacto económico total por estas pérdidas supera los $15 mil millones de dólares en 2025. La organización indica que el valor promedio de cada paquete robado subió un 8%, lo que incentiva aún más la actividad criminal en las zonas residenciales más activas.

¿Cuál es la situación específica en el estado de Texas?

En ciudades como Houston y Dallas, la policía enfrenta un reto logístico enorme debido a la astucia de los delincuentes, quienes a veces son adolescentes. Recientemente, las autoridades presentaron cargos contra dos jóvenes que presuntamente sustraían pedidos de diversas viviendas en zonas suburbanas.

Los afectados en este estado reportan que los ladrones siguen a los camiones de reparto para actuar apenas el transportista deja la caja en el suelo. Esta modalidad de "robo oportunista" obliga a las empresas de mensajería a revisar sus protocolos de entrega bajo firma obligatoria.

