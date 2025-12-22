México envía petróleo a Cuba: Sheinbaum defiende los motivos históricos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el envío de petróleo de México a Cuba como parte de los acuerdos bilaterales de “cooperación energética y financiera” y en "continuidad a serie de apoyos" que se han dado "históricamente" a la isla caribeña.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, manifestó la mandataria en su conferencia de prensa reseñada por EFE .

Sin embargo, enfatizó en que “todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo” con la isla “desde hace mucho tiempo”.

Pemex informará detalle sobre precios y gastos asociados

Sheinbaum apuntó que más adelante Pemex dará a conocer la información del precio, así como gastos de transporte, carga y descarga, pero recordó que estas entregas también se realizan por “motivos humanitarios al pueblo de Cuba”.

“La relación México-Cuba es histórica, México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo (en la Organización de los Estados Americano (OEA)), entonces independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba, no es algo nuevo y todo se hace en el marco de la ley”, enfatizó la gobernante.

Sheinbaum presentó a los medios una cronología de esta relación bilateral desde 1994, año en el que México hizo una inversión de 350 millones de dólares para la “modernización” de la refinería cubana Camilo Cienfuegos.

