Juegos destacados de la semana 20 del baloncesto español: en vivo y gratis

Por: Andrea Matos Viveiros

No te pierdas los mejores encuentros del baloncesto español con la Liga Endesa esta semana por Meridiano Televisión. Transmisiones en vivo, en streaming y en alta definición para que no te pierdas ni un segundo de la mejor liga de Europa.



Calendario de la semana 20

Sábado 14 de febrero: Casademont Zaragoza vs Joventut Badalona / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.

Sábado 14 de febrero: La Laguna Tenerife vs Río Breogan / salto entre dos 3:00 p.m.

Domingo 15 de febrero: Barcelona vs Baxi Manresa / antesala: 11:30 am. – balón al aire 12:00 p.m.

Domingo 15 de febrero: Unicaja vs Real Madrid / inicio: 2:00 p.m.

Sigue los mejores juegos de la Liga Endesa por Meridiano Televisión, en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta o streaming meridiano.net/meridianotv. También en HD de Simpleplus, InterGo, NetunoGo y Aba TV GO con la mejor cobertura, calidad de imagen y la pasión que solo el baloncesto español puede ofrecer.

