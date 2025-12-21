Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Cardenales pone pie y medio en el Round Robin

Los Leones del Caracas quedaron en terapia intensiva al llegar a las 30 derrotas en la ronda regular 

Por Jerald Jimenez
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 11:58 pm

Cardenales de Lara fue uno de los grandes beneficiados en esta jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con un triunfo por paliza ante los Leones del Caracas para acercar sus aspiraciones por clasificar.

Los crepusculares le propinaron una paliza a los capitalinos 12-3, dejando a los capitalinos con escasas posibilidades de clasificar al llegar a su derrota 30 de la campaña.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui dieron un importante paso para hacerse presentes en enero con una victoria 9-6 ante los ya clasificados Bravos de Margarita.

Entretanto, Navegantes del Magallanes consiguió un triunfo crucial en sus aspiraciones por clasificar y, por qué no, conseguirlo sin necesidad de los juegos por el comodín, mientras que las Águilas del Zulia se hicieron fuertes en casa y derrotaron a los Tigres de Aragua 7-6, comprometiendo las posibilidades de los bengalíes.

Así quedó la tabla de posiciones

Estos son los juegos para este domingo

  • Cardenales vs. Tiburones: 1:00 PM/ Estadio Universitario.
  • Navegantes vs. Leones: 5:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.
  • Caribes vs. Bravos: 5:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.
  • Tigres vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Estados Unidos
trámites
Requisitos
Sabado 20 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América