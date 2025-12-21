Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Cardenales pone pie y medio en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara fue uno de los grandes beneficiados en esta jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con un triunfo por paliza ante los Leones del Caracas para acercar sus aspiraciones por clasificar.

Los crepusculares le propinaron una paliza a los capitalinos 12-3, dejando a los capitalinos con escasas posibilidades de clasificar al llegar a su derrota 30 de la campaña.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui dieron un importante paso para hacerse presentes en enero con una victoria 9-6 ante los ya clasificados Bravos de Margarita.

Entretanto, Navegantes del Magallanes consiguió un triunfo crucial en sus aspiraciones por clasificar y, por qué no, conseguirlo sin necesidad de los juegos por el comodín, mientras que las Águilas del Zulia se hicieron fuertes en casa y derrotaron a los Tigres de Aragua 7-6, comprometiendo las posibilidades de los bengalíes.

Así quedó la tabla de posiciones

Estos son los juegos para este domingo