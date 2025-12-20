Cifra histórica: Kylian Mbappé iguala récord de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé escribió una nueva página dorada en la historia del Real Madrid durante el último partido del año 2025. El francés anotó de penalti el segundo tanto ante el Sevilla, engañando por completo al portero Vlachodimos para sentenciar la victoria blanca por 2-0.

Este gol no fue uno más en su cuenta personal, ya que le permitió alcanzar las 59 dianas en un año natural. Con esta cifra, Mbappé iguala el récord histórico de Cristiano Ronaldo, quien estableció esa misma marca en 2013 vistiendo la camiseta madridista.

Un regalo de cumpleaños con dedicatoria especial

El hito cobra mayor relevancia al coincidir con el cumpleaños número 27 del atacante galo. Tras marcar el tanto, Mbappé sorprendió a los asistentes al Santiago Bernabéu imitando la mítica celebración de su ídolo, realizando el famoso salto y el grito de "Siu".

En declaraciones posteriores para Real Madrid TV, el delantero explicó que la celebración fue un guiño directo al portugués. Mbappé destacó la buena relación que mantiene con el exjugador blanco, asegurando que Cristiano siempre ha sido cariñoso con él y le ha ayudado en su adaptación al club.

El camino hacia la plusmarca madridista

Para alcanzar este registro, Mbappé mostró una determinación absoluta, llegando incluso a participar en duelos de Copa para no perder ritmo. Sus 59 goles en este 2025 lo consolidan como el máximo anotador mundial del año y el referente absoluto del ataque del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

El récord original de Ronaldo en 2013 se logró en 50 encuentros, periodo en el que además repartió 14 asistencias. Mbappé, en su primer año con el club de sus sueños, ha logrado ponerse a la par del hombre al que considera la referencia del fútbol mundial y el mejor de la historia del Madrid.

Mirada puesta en los títulos de 2026

Tras cumplir el objetivo de cerrar el año con victoria y récord, el francés ya piensa en los desafíos que traerá el próximo calendario. El jugador subrayó la importancia de descansar con la familia antes de afrontar la Supercopa de España en enero de 2026.

Finalmente, Mbappé reafirmó su compromiso con la afición merengue, prometiendo dar la vida por el escudo. Con este cierre de 2025, el atacante no solo cuida la historia del Real Madrid, sino que empieza a cimentar su propio legado bajo la sombra de los más grandes.

