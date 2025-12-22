Desde almacenes hasta supermercados: la lista de tiendas que abrirán en EEUU durante Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Las cadenas de comercios minoristas ajustan sus operaciones durante las fechas navideñas. Grandes almacenes y supermercados modifican horarios para atender la demanda de compras de último momento.

Algunos negocios mantienen puertas abiertas, mientras otros priorizan el descanso del personal. La variación depende de políticas internas de cada empresa.

La información se obtuvo del portal web de Telemundo Chicago.

Principales cadenas cerradas

Walmart, Target y Costco cierran todas sus tiendas el Día de Navidad en Estados Unidos.

Reabrirán el 26 de diciembre a partir de las 6 a.m. o 7 a.m., según la cadena. Kroger, ALDI, Publix, Trader Joe’s, Whole Foods, Sam’s Club, Home Depot, Lowe’s, IKEA, Macy’s, Meijer, Rite Aid, Sprouts Farmer’s Market, Harris Teeter y Jewel-Osco también permanecerán cerrados ese día, incluyendo farmacias en algunos casos.

Cadenas con aperturas o horarios reducidos

Walgreens mantendrá tiendas abiertas el Día de Navidad, con sucursales 24 horas operando normalmente, aunque farmacias varían. CVS operará con horarios modificados en muchas ubicaciones.

Starbucks cerrará varias sucursales, pero otras tendrán horarios limitados. McDonald’s abrirá en múltiples puntos, con variaciones por local. Albertsons cerrará varias tiendas, pero algunas mantendrán horarios reducidos.

Safeway, Sheetz y 7-Eleven abrirán en varios casos, con la mayoría de 7-Eleven y Sheetz en horario habitual de 24/7.

Se recomienda verificar horarios locales en sitios web o por teléfono, ya que pueden diferir por ubicación en Estados Unidos este 25 de diciembre de 2025.

