Navidades 2025: costos y destinos más solicitados en el Terminal La Bandera

Durante la temporada navideña miles de usuarios de la Gran Caracas viajan al interior del país a través del Terminal Terrestre La Bandera.

El pasado fin de semana, se registró el incremento del flujo de pasajeros en este terminal, el más importante de la ciudad capital, esto, en virtud de la Nochebuena a celebrarse el próximo miércoles 24 de diciembre.

Destinos más solicitados en La Bandera

Según el reporte del Noticiero Televen, hasta este 22 de diciembre, los destinos más solicitados durante la zafra navideña, son Barquisimeto ($15), Portuguesa ($20), Barinas ($25) , Trujillo ($25) Maracaibo ($28), Táchira ($35) y Mérida ($35).

Mientras que los costos hacia Valencia y Maracay oscilan entre los $5 y $6.

Horario navideño y de Fin de Año

El Terminal de La Bandera informó a los usuarios sobre los horarios especiales que estarán vigentes durante las festividades de Navidad y Fin de Año.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación para evitar contratiempos, debido al aumento de pasajeros en estas fechas.

De acuerdo con el anuncio oficial, los días 24 y 31 de diciembre el terminal operará desde las 4:00 am hasta las 2:00 pm, permitiendo a los viajeros movilizarse con suficiente tiempo antes de las celebraciones.

Para los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, el horario será más reducido, funcionando de 10:00 am a 4:00 pm, en concordancia con la dinámica propia de los días feriados.

