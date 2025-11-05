Recorre Venezuela desde el terminal La Bandera: conoce los precios y horarios de la línea SITSSA

La empresa Socialista de Transporte Terrestre (SITTSA) ha puesto a disposición de los usuarios los precios y horarios actualizados de sus rutas interurbanas con destino a la región Occidental del país, con salidas programadas desde el Terminal de Pasajeros La Bandera en Caracas.
La iniciativa busca facilitar la planificación y el acceso a un transporte seguro y asequible.
Rutas y Tarifas al Occidente del País
SITTSA opera bajo un esquema tarifario anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día, lo que garantiza precios ajustados y transparentes.
Todas las rutas ofrecidas parten del Terminal La Bandera en Caracas.
Las rutas se enfocan en las principales ciudades y destinos de la región Occidental (ejemplo: Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Barquisimeto, etc.).
- Mérida 27$ con salida los lunes y jueves a las 2pm
- San Cristóbal 29$, salida todos los días a las 2 pm.
- Maracaibo 23$, Lunes, miércoles y viernes a las 5pm.
- Biscucuy 21$, Miércoles y viernes 6 pm.
- Guanare 17$, Martes, jueves y viernes 9:30 am.
- San Fernando 13$, Martes, Jueves y sábados 9 am
- San Juan de los Morros 5$, martes, jueves y sábados a las 9 am.
- Calabozo, 10$ Martes, jueves y sábados 9am.
- Barquisimeto 12$, salida los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am.
- Valera 21$, Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am.
- Barinas 21$ Martes, jueves y viernes 9:30 am.
- Coro 17$, con salida los días miércoles a las 9:30 am.
- Punto Fijo 21$, los días miércoles a las 9:30 am.
Beneficios Sociales y Puntos de Venta
La línea de transporte destaca sus políticas de inclusión y los puntos de venta habilitados para la adquisición de boletos.
Los ciudadanos mayores de 60 años cuentan con el beneficio de comprar su boleto a mitad de precio (50% de descuento), en cumplimiento con las leyes de protección al adulto mayor.
Los niños menores de 4 años están exonerados del pago del pasaje.
La empresa invita a los ciudadanos a adquirir sus pasajes únicamente en sus terminales y oficinas comerciales a nivel nacional para garantizar la seguridad y legalidad de la transacción.
SITTSA reitera su compromiso con la movilidad de la población y la conexión de las regiones, ofreciendo una opción confiable y socialmente sensible para recorrer el territorio nacional.
