Recorre Venezuela desde el terminal La Bandera: conoce los precios y horarios de la línea SITSSA

La empresa Socialista de Transporte Terrestre (SITTSA) ha puesto a disposición de los usuarios los precios y horarios actualizados de sus rutas interurbanas con destino a la región Occidental del país, con salidas programadas desde el Terminal de Pasajeros La Bandera en Caracas.

La iniciativa busca facilitar la planificación y el acceso a un transporte seguro y asequible.

Rutas y Tarifas al Occidente del País

SITTSA opera bajo un esquema tarifario anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día, lo que garantiza precios ajustados y transparentes.

Todas las rutas ofrecidas parten del Terminal La Bandera en Caracas.

Las rutas se enfocan en las principales ciudades y destinos de la región Occidental (ejemplo: Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, Barquisimeto, etc.).

Mérida 27$ con salida los lunes y jueves a las 2pm

27$ con salida los lunes y jueves a las 2pm San Cristóbal 29$, salida todos los días a las 2 pm.

29$, salida todos los días a las 2 pm. Maracaibo 23$, Lunes, miércoles y viernes a las 5pm.

23$, Lunes, miércoles y viernes a las 5pm. Biscucuy 21$, Miércoles y viernes 6 pm.

21$, Miércoles y viernes 6 pm. Guanare 17$, Martes, jueves y viernes 9:30 am.

17$, Martes, jueves y viernes 9:30 am. San Fernando 13$, Martes, Jueves y sábados 9 am

13$, Martes, Jueves y sábados 9 am San Juan de los Morros 5$, martes, jueves y sábados a las 9 am.

5$, martes, jueves y sábados a las 9 am. Calabozo , 10$ Martes, jueves y sábados 9am.

, 10$ Martes, jueves y sábados 9am. Barquisimeto 12$, salida los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am.

12$, salida los días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am. Valera 21$, Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am.

21$, Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 9:30 am. Barinas 21$ Martes, jueves y viernes 9:30 am.

21$ Martes, jueves y viernes 9:30 am. Coro 1 7$, con salida los días miércoles a las 9:30 am.

7$, con salida los días miércoles a las 9:30 am. Punto Fijo 21$, los días miércoles a las 9:30 am.

Beneficios Sociales y Puntos de Venta

La línea de transporte destaca sus políticas de inclusión y los puntos de venta habilitados para la adquisición de boletos.

Los ciudadanos mayores de 60 años cuentan con el beneficio de comprar su boleto a mitad de precio (50% de descuento), en cumplimiento con las leyes de protección al adulto mayor.

Los niños menores de 4 años están exonerados del pago del pasaje.

La empresa invita a los ciudadanos a adquirir sus pasajes únicamente en sus terminales y oficinas comerciales a nivel nacional para garantizar la seguridad y legalidad de la transacción.

SITTSA reitera su compromiso con la movilidad de la población y la conexión de las regiones, ofreciendo una opción confiable y socialmente sensible para recorrer el territorio nacional.

