 ¿Cuáles son los días claves en Black Friday?: Así puedes cazar las mejores ofertas de noviembre en EEUU

Una de las jornadas preferidas de millones de compradores llega en este mes de noviembre: el Black Friday. Tradicionalmente, este evento se convierte en la puerta de entrada oficial a la temporada de compras navideñas.

Durante este día, e incluso antes, miles de tiendas físicas y digitales publican rebajas masivas y ofertas relámpago. Por ello, la mayoría de usuarios activan sus tarjetas de crédito para aprovechar los descuentos al máximo.

¿Cuándo será el Black Friday 2025 y qué día comienzan las ofertas?

El Black Friday siempre se celebra al día siguiente del Día de Acción de Gracias. En este 2025, la fecha oficial marcada en el calendario es el viernes 28 de noviembre.

No obstante, el espíritu del Viernes Negro ha evolucionado: la fecha oficial no es el inicio real de las ofertas. Muchas tiendas han adelantado el arranque de sus promociones, aprovechando el interés del público.

¿Qué estrategia usan las marcas y cuándo estar atento?

Marcas de tecnología, moda, belleza y electrodomésticos suelen ser las más activas en esta táctica. Lanzan "pre-Black Friday sales" u "ofertas tempranas" que buscan atraer compradores antes de la avalancha general.

Esto significa que, si estás atento, podrías conseguir excelentes precios desde mediados de noviembre, mucho antes del día oficial. En algunos casos, las ofertas se extienden hasta el fin de mes.

¿Cuál es la fecha complementaria a tener en cuenta?

Otra fecha clave es el Cyber Monday, el complemento en línea del Black Friday. Este evento está diseñado para las compras exclusivamente en línea y se celebra cada tres días después del Viernes Negro.

En 2025, el Cyber Monday será el lunes 1 de diciembre. Actualmente, grandes cadenas extienden sus rebajas del Black Friday para incluir también este evento digital.

