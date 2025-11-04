Seguro Social EEUU: sepa quiénes no recibirán aumento en 2026 y por qué

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) oficializó los requerimientos para que los solicitantes obtengan una prestación de jubilación con un incremento según informó El Cronista.

Aunque un trabajador pueda presentar su solicitud a partir de los 62 años, siempre que haya acumulado los 40 créditos necesarios en su historial laboral, la agencia federal advierte que recibirá un descuento en el monto original.

Por el contrario, aquellos que retrasan el inicio de los beneficios, superando la edad plena de jubilación, tienen la posibilidad de obtener una prestación con un aumento significativo.

Resulta importante entender que la reducción por cobro anticipado asciende a un 0.5% por cada mes que la persona cobre antes de alcanzar su edad completa.

Por ejemplo, las autoridades explican que si la edad plena es 67 años, reclamar los beneficios a los 62 años representa recibir solo alrededor del 70% del monto total.

Aumento del COLA

El máximo beneficio se concreta al posponer la solicitud hasta los 70 años, momento en que la SSA paga la prestación más alta gracias a los créditos por aplazamiento.

La agencia también anunció el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2026, el cual representa un aumento del 2.8 % para todos los beneficios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Este ajuste, que se hará efectivo a partir de enero, significará un incremento de aproximadamente $56 al mes en el promedio de los beneficios de jubilación, según afirmó la SSA en su comunicado oficial.

Aquellos que solicitan el pago justo en el momento de alcanzar la edad plena de jubilación no reciben ni descuentos ni aumentos, sino el monto completo que les corresponde.

