Despensas de alimentos en Las Vegas: así puedes encontrar la comida gratis en medio del cierre del gobierno federal

El reciente cierre del gobierno federal ha llevado a millones de estadounidenses al borde de una crisis de hambre sin precedentes. En particular, en Las Vegas, Nevada, la interrupción o el retraso en el pago de los cupones SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) ha creado una grave emergencia de inseguridad alimentaria que requiere una respuesta inmediata de la comunidad.

Las organizaciones locales de ayuda alimentaria están movilizando recursos extraordinarios para proteger a los residentes más vulnerables del Valle de Las Vegas.

Las familias de Las Vegas, Nevada enfrentan el vacío del SNAP

El Programa SNAP sustenta la alimentación de uno de cada ocho estadounidenses, y el estancamiento político en Washington amenaza con suspender los beneficios de millones de familias, incluidos niños y ancianos.

El Departamento de Agricultura (USDA) advirtió sobre la potencial interrupción de los pagos de noviembre si el cierre se prolonga.

En Nevada, el Gobernador alertó a los ciudadanos sobre los posibles retrasos en los fondos.

Miles de familias en el estado dependen de esta asistencia crucial para adquirir productos diarios esenciales, como fórmula para bebés y lácteos.

La pausa forzada fuerza a los hogares a tomar decisiones imposibles, como elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Esta crisis detona una sobrecarga inmediata en la red de apoyo local.

Las Vegas ofrece despensas de alimentos gratis en medio del cierre de gobierno federal

Frente a la inminente falta de ayuda federal, las despensas de alimentos y bancos de comida en Las Vegas están intensificando sus esfuerzos de socorro.

Three Square Food Bank y The Just One Project están a la cabeza de esta creciente iniciativa en el sur de Nevada.

Three Square ha ampliado sus puntos de distribución de emergencia, incluyendo servicios de autoservicio (drive-thru) para poder atender el aumento masivo de la demanda.

De manera similar, The Just One Project ha establecido nuevos sitios de entrega para asegurarse de que los vecinos puedan obtener alimentos de inmediato.

La red de ayuda local, que también incluye a Catholic Charities of Southern Nevada, está uniendo fuerzas para mitigar el impacto.

Estas organizaciones hacen un llamado urgente a la comunidad para que done y se ofrezca como voluntario, ayudando a sostener la respuesta de emergencia que protege a los ciudadanos de Las Vegas de caer en el "precipicio del hambre".

¿Dónde y cómo conseguir estas despensas de alimentos gratis en Las Vegas?

1. Three Square Food Bank

Three Square es el banco de alimentos más grande del sur de Nevada y actúa como el centro de coordinación principal para la ayuda de emergencia.

Servicios:

Buscador de alimentos: Lo más recomendable es utilizar su servicio de "Buscador de Alimentos" en su sitio web o llamar a su número principal para encontrar la despensa o punto de distribución de autoservicio más cercano a su domicilio. El teléfono del centro es +1 702-765-4030.

Sedes principales: Sus ubicaciones clave son la Sede Principal en 4190 N Pecos Rd, Las Vegas, NV 89115 y el Senior Hunger Campus (enfocado en personas de la tercera edad) en 3915 E Craig Rd, Las Vegas, NV 89115.

Horario: Generalmente, su personal de oficina está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30.

Es importante mencionar que, si eres es beneficiario de SNAP, debes comunicarte con Three Square. Ellos tienen la información más actualizada sobre las distribuciones de emergencia específicas para cubrir la escasez causada por la crisis de los cupones.

2. Catholic Charities of Southern Nevada

Ubicación: Puedes encontrar la oficina principal en 1501 Las Vegas Blvd N, Las Vegas, NV 89101.

Para obtener información específica sobre los servicios de la despensa y sus horarios de distribución, lo mejor es llamar al +1 702-385-2662.

Horario: Su horario general de oficina es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Es una buena idea llamar o visitar la oficina para confirmar los horarios exactos de distribución de alimentos y para preguntar sobre cualquier otro programa de apoyo que puedan tener disponible.

3. The Just One Project

Esta organización se especializa en la distribución de comestibles y apoyo para fortalecer la estabilidad familiar.

Ubicación: Su sede y serrvicios están ubicados en 1401 N Decatur Blvd Suite 34, Las Vegas, NV 89108.

Puede contactarlos directamente al teléfono +1 702-462-2253.

Horario: El horario de atención general es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00.

Programas: Operan el programa "Food For All" que proporciona acceso inmediato a comestibles. Lo mejor es consultar su sitio web o llamar para obtener las fechas y ubicaciones precisas de sus eventos de distribución de alimentos masiva.

