¡Cuidado al volante! Cinco cambios clave introduce EEUU en las normas de tránsito

Cinco nuevas reglas de tránsito cambian la forma en que los ciudadanos manejan en Estados Unidos (EEUU).

Las nuevas leyes afectan directamente a los conductores de Oklahoma y Washington, reportó El Tiempo en su sitio web.

Estos cambios introducen nuevas regulaciones que deben conocer los migrantes y residentes para evitar multas y garantizar una conducción segura.

Cinco cambios clave introduce EEUU en las normas de tránsito

El Departamento de Transporte estatal (WDOT) exige que los conductores que atraviesen puertos de montaña o conduzcan a mayor altitud deben llevar cadenas para la nieve.

Quienes no coloquen estos elementos cuando haya señales se arriesgan a una multa de $500, que incluye todas las tasas legales.

Por otra parte, el proyecto de ley 2263 de la Cámara de Representantes de Oklahoma prohíbe a los conductores usar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de comunicación en zonas escolares y de trabajo. En este caso, las multas son de $100.

Otra ley en Oklahoma ampliará la definición de Conducción Agravada Bajo la Influencia (DUI).

Las personas que manejen bajo los efectos del alcohol y además incurran en una de las siguientes infracciones verán aumentar su pena:

Eludir a la policía (pena de diez días de cárcel).

Exceder el límite de velocidad en una zona escolar. (Aumenta a 30 días la condena).

Llevar a un menor en el vehículo.

Cometer otros actos imprudentes mientras se conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas.

También en Oklahoma entrará en vigor Marissa Murrow. La medida exige que los camareros que sirven alcohol en eventos tengan una licencia aparte.

Los empleados deberán recibir una capacitación especial para identificar la embriaguez. La nueva Licencia de Camarero para Eventos tendrá un costo anual de $50.

Finalmente, en Oklahoma comenzará a regir una legislación que aplica a quienes no cedan el paso a los motociclistas.

Los infractores que evadan la norma y causen la muerte o lesiones corporales graves deberán abonar una multa de $500.

Además, se podrán emitir sanciones adicionales que incluyen cursos de reeducación vial, la pérdida de la licencia de conducir por hasta 90 días y pagos de indemnización a los afectados.

