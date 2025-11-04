Sube tu reembolso: conoce los montos aumentados del EITC 2026 y revisa si calificas ahora

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que para el 2026 se ha incrementado significativamente el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Este es un crédito totalmente reembolsable, diseñado para ayudar a trabajadores y familias de ingresos bajos a moderados.

Para el año fiscal 2026, las familias elegibles podrán recibir hasta $8.231 dólares a través del EITC. Este aumento busca aliviar la carga fiscal y los problemas derivados del incremento de los precios.

¿Cuáles son los nuevos montos del EITC en 2026?

El EITC permite a los contribuyentes aumentar su reembolso de impuestos, incluso si no le deben dinero al IRS. La declaración de impuestos de 2027 (correspondiente al año fiscal 2026) reflejará los siguientes montos máximos:

$8.231 dólares para contribuyentes que cumplan los requisitos y tengan tres o más hijos (un aumento desde $8.046 en 2025).

$7.316 para una familia con dos hijos (respecto a los $7.152 que otorgó en 2025).

$4.427 para familias con un hijo (respecto a los $4.328 de 2025).

$664 para adultos sin hijos que califiquen (respecto a los $649 de 2025).

¿Cuáles son los requisitos de ingresos para obtener el crédito EITC?

Para recibir el crédito fiscal, los contribuyentes deben estar por debajo de ciertos umbrales de Ingreso Bruto Ajustado (AGI). El IRS también incrementó estos límites para el próximo año fiscal:

Categoría de Contribuyente Número de Hijos Ingreso Bruto Ajustado (AGI) Máximo Parejas casadas (declaración conjunta) Tres o más $70.224 Parejas casadas (declaración conjunta) Dos $65.899 Parejas casadas (declaración conjunta) Uno $58.863 Parejas casadas (declaración conjunta) Sin hijos $26.820 Solteros/Jefes de Familia/Viudos Tres o más $62.974 Solteros/Jefes de Familia/Viudos Dos $58.629 Solteros/Jefes de Familia/Viudos Uno $51.593 Solteros/Jefes de Familia/Viudos Sin hijos $19.450

Además de estos límites de AGI, los contribuyentes no pueden tener más de $12,200 dólares en ingresos por inversiones para el 2026.

