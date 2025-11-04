¡Alternativa al SNAP! Virginia lanza programa de cupones alimenticios: así puede optar a él

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Virginia activó el Programa de Asistencia Nutricional de Emergencia de Virginia (VENA), una medida oficial que garantiza el apoyo alimentario para sus residentes tras la interrupción de los fondos federales.

Según The Sun, la distribución de ayuda alimentaria, vital para unos 850 000 virginianos que dependen mensualmente del programa SNAP, se detuvo el 1 de noviembre debido al cierre administrativo del gobierno federal.

Para contrarrestar esta grave carencia, el gobernador Glenn Youngkin declaró el estado de emergencia en Virginia y anunció esta alternativa.

Este paso importante convierte a Virginia en el primer estado en implementar un plan de respaldo para mitigar el impacto directo de la suspensión de SNAP en las familias más vulnerables.

De qué va el programa

A diferencia de la modalidad mensual de SNAP, la asistencia VENA se distribuye semanalmente, lo que representa un cambio notable en la forma de desembolsar los beneficios.

Los fondos VENA se cargan automáticamente en las tarjetas EBT de los beneficiarios elegibles, eliminando la necesidad de trámites adicionales.

Quienes esperaban recibir SNAP el 1 de noviembre verán sus fondos VENA disponibles todos los lunes de este mes, comenzando el 3 de noviembre.

Los pagos programados para otros días se realizarán los miércoles y viernes durante noviembre. Es fundamental que los beneficiarios agoten todos sus beneficios SNAP restantes antes de poder acceder a la ayuda VENA.

La continuidad del programa VENA para diciembre depende de si el cierre del gobierno persiste.

