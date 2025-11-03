¡Ya abrió la convocatoria! Guía para hacer la FAFSA 2026-2027 en EEUU y asegurar tu ayuda universitaria

Suscríbete a nuestros canales

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para el periodo 2026-27 ya está disponible, los estudiantes pueden acceder a ayuda financiera importante. El Departamento de Educación asegura que continuará procesando las solicitudes incluso pese a un eventual cierre del gobierno.

Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil, recomienda a los aspirantes que presenten sus solicitudes lo antes posible. Esto es esencial para no perder las ayudas, ya que la disponibilidad estatal varía.

¿Cómo funciona la FAFSA y quién debe solicitarla?

La FAFSA es una solicitud gubernamental gratuita que utiliza la información financiera de los estudiantes y sus familias. Su objetivo principal es determinar la elegibilidad para obtener ayuda del gobierno federal para fondear los gastos universitarios.

La información recabada se envía a las universidades a las que el estudiante esté interesado en asistir, y el monto de la ayuda financiera que se otorga depende de cada institución. La FAFSA también se utiliza para determinar la elegibilidad para préstamos y programas de trabajo y estudio.

¿Qué documentos son necesarios para completar la FAFSA 2026-27?

Para llenar tu formulario, debes crear una cuenta en studentaid.gov y reunir la documentación clave. Es vital tener a mano el Número de Seguro Social, el Número de licencia de conducir y, si aplica, el Número de registro de extranjero.

También se requiere documentación financiera, como las declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2 y otros registros de ingresos. Los extractos bancarios y registros de inversiones también son necesarios para completar el perfil.

¿Cuál es la fecha límite federal y por qué debo presentarla antes?

La fecha límite federal para presentar la solicitud FAFSA para el año académico 2026-2027 es el 30 de junio de 2027. Sin embargo, es crucial notar que cada estado establece sus propias fechas límite para dispersar la ayuda financiera.

Por ejemplo, California tiene como fecha límite el 2 de marzo de 2026, y Kansas el 15 de abril de 2026, para sus programas estatales. Como dijo Jill Desjean: “lo peor que puede pasar es que recibas ayuda financiera para la que no sabías que calificabas”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube