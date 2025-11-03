Restaurante ofrece comida gratis en Illinois por la congelación de SNAP: solo estas personas serán beneficiadas

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión temporal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos ha afectado miles de familias en Illinois, quienes buscan soluciones alimentación mientras se retoma el proyecto.

Este programa garantiza que millones de estadounidenses tengan acceso a alimentos nutritivos, y su interrupción plantea serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.

En Illinois, casi 2 millones de residentes dependen de este programa para satisfacer sus necesidades alimentarias.

¿Dónde hay comida gratis en Illinois?

Durante la congelación de SNAP, varios restaurantes en Chicago están ofreciendo comidas gratuitas a los beneficiarios.

Manny's Deli ubicado en 1141 S. Jefferson St., Chicago, ofrece comidas familiares gratuitas para los primeros 300 beneficiarios de SNAP cada día. La oferta incluye un sándwich, una papa pancake, encurtidos y una bebida.

Tazza Italian Ristorante situado en 14065 South Bell Road, Homer Glen, también está contribuyendo a la comunidad. Ofrecen pasta, ensalada y pan gratis para quienes presenten su tarjeta de beneficios SNAP. Esta oferta está disponible de martes a jueves entre las 4:30 p.m. y 6:00 p.m.

Wooden Paddle ofrece almuerzos gratuitos para los beneficiarios de SNAP durante todo noviembre. Los almuerzos están disponibles de 11:30 a.m. a 3 p.m., y solo es necesario presentar la tarjeta SNAP para acceder a la ayuda.

Lou Malnati’s Pizzeria, con varias ubicaciones, está ayudando a las familias afectadas al ofrecer cupones de $10 para pizzas grandes. Estos cupones se distribuyen a través de la Lawndale Community Church para familias que enfrentan inseguridad alimentaria, y estarán disponibles desde el 2 de noviembre hasta el 16 de noviembre.

Huntley Dairy Mart, ubicado en 10706 IL-47, dispone de comidas calientes gratuitas para quienes presenten su tarjeta SNAP, sin hacer preguntas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube