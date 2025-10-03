Educación del futuro: este colegio público de Illinois estrena nuevo laboratorio de punta para estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

El ámbito educativo en Estados Unidos incorpora un nuevo recurso para la formación académica de los jóvenes. El colegio público Michelle Obama School of Technology and the Arts, en el Illinois, abrió un un SAP Lab, siglas en inglés de Science, Art and Practice Laboratory, diseñado para acercar a los estudiantes a la ciencia, el arte y la tecnología mediante la experimentación.

La propuesta busca motivar desde temprana edad el desarrollo de habilidades prácticas en áreas que marcan el ritmo de la innovación actual.

De acuerdo con información publicada en el portal web de Telemundo Chicago, este laboratorio está orientado a reforzar los procesos de aprendizaje con experiencias dinámicas que van desde el trabajo manual hasta la exploración de herramientas tecnológicas de vanguardia.

El espacio permitirá que los niños construyan, diseñen y materialicen ideas a través de distintos recursos.

Un espacio para la creatividad escolar

En el laboratorio, los estudiantes pueden realizar actividades que incluyen desde propuestas sencillas, como origami, hasta procesos más avanzados como impresiones en 3D o trabajos mediante cortes a láser.

Estas herramientas estarán a su disposición para experimentar y familiarizarse con los lenguajes de creación y fabricación.

El Science, Art and Practice Laboratory se encuentra en el Michelle Obama School of Technology and the Arts, en Park Forest.

El proyecto es el resultado de una alianza con el Museo de Ciencia e Industria, lo que amplía las posibilidades para que este centro educativo se convierta en un espacio de formación integral en ciencia y tecnología.

Este laboratorio se concretó gracias a subvenciones que fomentan que los estudiantes se conviertan en inventores, diseñadores y creadores de proyectos que trascienden el aula.

