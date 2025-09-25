Pagos que recibe este 25 de septiembre el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite diversos pagos al personal administrativo y obrero.

De manera extraoficial se conoció que se entregarán dos pagos que corresponden al mes en curso.

Pagos que el personal administrativo y obrero del Ministerio de Educación

De acuerdo con el cronograma de pagos de la cartera educativa, se hará la asignación de la segunda quincena y cestatickets por un monto aproximado de 6.255,00 bolívares.

El pago más reciente para este sector se efectuó el pasado 11 de septiembre con el abono de la primera quincena.

Además, el 16 de septiembre, a través del Sistema Patria, el personal jubilado comenzó a cobrar el Ingreso contra la Guerra Económica por un monto de 17.472,00 bolívares.

Se prevé que esta misma entrega se ejecute para el personal de la educación universitaria que además paga becas, guardería y otras bonificaciones.

