¿Sin Opsu ni Simadi? Esta es tu vía directa para estudiar en la UCV

La Universidad Central de Venezuela (UCV) habilitó una alternativa de ingreso para bachilleres que no fueron seleccionados por los sistemas Opsu ni Simadi. Esta oportunidad académica busca ampliar el acceso a la educación superior en áreas científicas clave.

Las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán hasta el 15 de octubre de 2025. El proceso es gratuito, personal y no requiere haber aprobado los mecanismos tradicionales.

UCV ofrece ingreso directo a través de curso introductorio

La incógnita se despeja. La Facultad de Ciencias de la UCV lanzó el Curso Introductorio de Formación Científica (CIFC), dirigido a bachilleres interesados en carreras como computación, matemática, física, química, biología y geoquímica.

Este mecanismo permite postularse sin haber sido admitido por Opsu o Simadi. La iniciativa responde a la alta demanda y busca democratizar el acceso a carreras científicas.

Requisitos para postularse al curso introductorio

Los aspirantes deben ser bachilleres y presentar los siguientes documentos escaneados: certificado de participación en la Opsu, constancia de notas de primero a cuarto año y cédula de identidad.

También se solicita el llenado de un formulario digital, al cual se accede escaneando el código QR publicado en la cuenta de Instagram @noticienciasucv. No se requiere pago ni intermediarios.

En casos anteriores, los cupos se agotaron antes de la fecha límite. Por ello, se recomienda realizar la inscripción lo antes posible para asegurar participación.

Proceso de selección y resultados

Una vez culminada la fase de postulación, la facultad informará los resultados a cada solicitante. El curso introductorio será la vía de evaluación para el ingreso definitivo.

Este modelo permite a los estudiantes demostrar sus capacidades académicas directamente, sin depender de asignaciones automatizadas. Además, fortalece el vínculo entre aspirantes y comunidad científica.

