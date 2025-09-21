Exposición que no te puedes perder: colectivo Fuga llega a Caracas hasta noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El colectivo artístico Fuga, integrado por los merideños Virginia Altuve, Jefferson Parra y Dexi Borjas, exhibe en Caracas la muestra “Del mural al textil… material, técnica y mensaje”, en los espacios expositivos de la Galería de Arte Nacional (GAN), ubicada en la Av. México, entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo, Caracas.

La exposición propone un recorrido por el viaje creativo de Fuga que invita a recorrer la interrelación y divergencia entre el muralismo y la creación de obras textiles, revela una NDP.

Colectivo Fuga llega a Caracas hasta noviembre

Entre las piezas centrales de la exposición se encuentra el mural “Seis Años de Luz”, obra mural de gran formato (5 x 6 metros).

La exposición revela los pasos intermedios —bocetos, fragmentos textiles, herramientas y fotografías del proceso—, permitiendo al espectador comprender la complejidad detrás de cada pieza.

Adicionalmente, se incorporan elementos sonoros que acompañan el recorrido, creando una atmósfera que conecta al espectador con el proceso artístico.

La exposición estará abierta al público hasta el mes de noviembre en la Galería de Arte Nacional, en Bellas Artes. La entrada es libre.

El trabajo de Fuga está reconocido con premios como el primer lugar en el concurso “Murales que Inspiran” de Ron Santa Teresa (2022) por la obra Inspiración 225; la selección en las ediciones 65 y 66 del Premio Nacional de Artes Plásticas Arturo Michelena; una mención honorífica en el Concurso Nacional de Ideas para la Señalética de la Universidad Central de Venezuela; y la participación en la Bienal Internacional de Arte de la Universidad de Los Andes (2022), así como la preselección en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo BienalSur (2017).

