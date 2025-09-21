¡Aulas llenas de descubrimientos! Lo que deben saber los padres de niños en etapa preescolar y maternal

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases representa un momento decisivo para los niños en edad maternal y preescolar, así como para sus familias. La preparación previa es fundamental.

La docente Teresa Pulido comparte recomendaciones esenciales para que madres, padres y representantes afronten esta etapa con confianza, paciencia y estrategias que favorezcan la adaptación escolar.

Regreso a clases: cómo iniciar el proceso con seguridad y afecto

De acuerdo con Pulido, los días previos al inicio escolar son clave para establecer rutinas y generar vínculos con el entorno educativo. La interacción anticipada con la maestra permite que el niño se familiarice con su nueva realidad.

Además, ajustar horarios en casa, como dormir temprano, preparar meriendas y usar el uniforme, ayuda a crear hábitos. Estas acciones reducen el estrés y fortalecen la percepción positiva del regreso a clases.

¿Qué se encontrarán los niños en las aulas?

Los espacios escolares están diseñados para estimular el juego, la exploración y el vínculo afectivo. Los docentes trabajan con dinámicas lúdicas que promueven el desarrollo emocional y cognitivo.

Teresa Pulido destaca que cada niño vive la separación de forma distinta. Por eso, el rol de la familia es determinante para que el proceso sea amable y progresivo.

El papel del docente y la familia en la adaptación

La maestra acompaña, observa y ajusta estrategias según las reacciones del grupo. Mientras tanto, las familias deben transmitir seguridad y evitar prolongar las despedidas.

Pulido recomienda usar lenguaje sencillo, tono armonioso y mensajes positivos. Esto permite que el niño asocie la escuela con experiencias agradables y seguras.

¿Qué deben vigilar los padres durante la estadía escolar?

Es importante observar cambios en el comportamiento, apetito o sueño del niño. También se debe mantener comunicación constante con el docente para conocer avances y dificultades.

La adaptación puede tomar días o semanas, según la personalidad del niño. La clave está en la consistencia, el afecto y la confianza en el proceso educativo.

