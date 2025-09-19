Troncal 2: claves del tránsito entre Apure y Amazonas tras colapso en Yuca Guama

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, autoridades regionales se pronunciaron por el esatus del paso del Toncal 2, una de las rutas clave del sur del país, tras varios días de trabajos intensivos.

El restablecimiento del tránsito responde a una falla detectada esta semana, que obligó a activar equipos técnicos, brigadas de emergencia y maquinaria pesada en tiempo récord.

¿Habilitan paso?: cómo se encuentra la Troncal 2 este viernes

La recuperación del tránsito fue posible gracias a la coordinación entre el gobierno regional y las alcaldías locales. El operativo incluyó supervisión directa de autoridades y monitoreo técnico constante.

Aunque el flujo vehicular ya se encuentra activo, se mantiene vigilancia por posibles nuevas afectaciones. Las autoridades recomiendan precaución y atención a los reportes oficiales durante los próximos días.

¿Qué tramo fue afectado y cómo se resolvió?

La vía comprometida corresponde a la Troncal 2, específicamente en el sector Yuca Guama. Este tramo conecta los municipios Biruaca y Pedro Camejo, y es el único acceso terrestre hacia el estado Amazonas.

La falla estructural se localizó entre los kilómetros 37 y 38, con un colapso lateral de entre 15 y 20 metros. Protección Civil y brigadas técnicas realizaron evaluaciones y aplicaron medidas de estabilización.

Coordinación intermunicipal y respuesta inmediata

El gobernador Wilmer Rodríguez instruyó a los alcaldes Yoel Solórzano (San Fernando) y José Cabrera (Pedro Camejo) para liderar las reparaciones. Ambos supervisaron directamente las maniobras en el tramo afectado.

El alcalde Solórzano destacó el esfuerzo de trabajadores, bomberos y comunidades organizadas. Además, pidió mantener la alerta durante los próximos 10 a 15 días por posibles nuevas crecidas.

Tránsito operativo, pero bajo monitoreo

Este viernes, el transporte pesado ya circula con normalidad por la Troncal 2. Sin embargo, se mantiene vigilancia activa en el sector Yuca Guama por condiciones climáticas.

La recuperación de esta vía representa un avance logístico clave para la región. Además, evidencia la capacidad de respuesta ante emergencias viales en zonas de alto riesgo.

