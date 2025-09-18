Servicios

Pueblo de Baruta se quedará sin energía eléctrica: alcalde ofrece detalles

Este 18 de septiembre, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó que en las próximas horas el pueblo de esta localidad se quedará sin energía eléctrica por varias horas.

Según detalló González, el corte del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento del tendido eléctrico por parte de Corpoelec.

"Les estaré informando cuando el servicio sea restituido en su totalidad. Por favor tomen sus previsiones", agregó el alcalde, quien no detalló desde qué hora comenzarán los trabajos.

Jueves 18 de Septiembre - 2025
