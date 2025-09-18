INTT activa megaoperativo en chiveras: advierten que no habrá excepciones

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un megaoperativo en las chiveras.

La información la dio a conocer el presidente del INTT, Luis Granko, a través de redes sociales, donde advirtió: “No habrá excepciones: sin importar quién sea, deberán cumplir la ley, estar en regla y presentar sus licencias vigentes. Quien no cumpla será sancionado con todo el peso de la normativa”.

Las inspecciones están a cargo de la Gerencia General de Servicios Conexos y arrancaron en el sector La Yaguara del Distrito Capital, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en el ámbito automotor, refiere una NDP.

La jornada incluyó la evaluación de 20 centros de componentes automotrices, en atención a solicitudes de operadores interesados en formalizar sus actividades conforme a los estándares establecidos.

Durante el despliegue, el equipo técnico-administrativo del INTT efectuó revisiones orientadas a diagnosticar la situación actual de los prestadores de servicios y fomentar su adecuación a los requisitos legales.

Además de verificar licencias y condiciones operativas, el equipo técnico del INTT ofreció orientación directa a los prestadores sobre los procedimientos de regularización, mediante asesoría personalizada y entrega de materiales informativos.

El operativo forma parte de una serie de inspecciones realizadas en el territorio nacional, como parte de una estrategia integral destinada a combatir la informalidad y recuperar la seguridad vial.

En las últimas semanas, los trabajadores de Servicios Conexos han visitado los estados Carabobo, Apure, Táchira y Sucre, donde inspeccionaron diversos establecimientos y promovieron el ordenamiento del sector.

