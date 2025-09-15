Escuelas de manejo avaladas por el INTT: conoce las ubicaciones en Caracas y Miranda

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) dispone de diversas escuelas de transporte en la Gran Caracas.

De acuerdo con la institución, su objetivo es profesionalizar la conducción y reducir los riesgos en las carreteras.

¿Qué ofrecen las escuelas de transporte del INTT?

Las instituciones aprobadas no solo ofrecen un camino para obtener el permiso para manejar, sino que se convierten en centros de capacitación que buscan moldear a conductores más responsables y conscientes de su rol en la vía.

Esta validación no es un simple trámite administrativo, sino que representa el cumplimiento de un conjunto de requisitos legales y técnicos que garantizan la calidad de la enseñanza.

Dichas escuelas son las únicas facultadas para impartir programas de formación en diversas modalidades, incluyendo la obtención de licencias de tercer, cuarto y quinto grado.

Además, están autorizadas para tramitar el T.S.P. (Transporte de Servicio Público), un documento crucial para quienes aspiran a manejar vehículos de transporte público, de carga o de alto riesgo.

¿Dónde se encuentran ubicadas las escuelas de transporte del INTT?

La certificación asegura que los futuros conductores profesionales reciben la formación adecuada para un ejercicio seguro, cumpliendo así con las normativas establecidas por el mismo INTT y contribuyendo significativamente a la seguridad vial del país

Entre las instituciones que recibieron la aprobación del INTT se encuentran:

* Autoescuela del Transporte Valido, S.R.L

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-4720839 / 0212-4725036

* DIRECCIÓN: Av. José Antonio Páez, Edificio Atlas, Piso PB, Local 3-A, Urb. El Paraíso

* C.A Metro de Caracas

* CURSOS: 4to, 5to e Instructor de Manejo

* TELÉFONO: 0212-4075200 / 0416-7062590

* DIRECCIÓN: Complejo Metrobús La Paz, Av. La Paz, Urb. La Paz, El Paraíso

* Escuela del Transporte Gestoría Gil 2007, C.A

* CURSOS: 3er, 4to y 5to Carga Pesada e Instructores de Manejo

* TELÉFONO: 0212-2349068 / 0412-7253257

* DIRECCIÓN: Av. Francisco de Miranda, Res. Concordia Nro. S-2, Urb. Los Ruices

* Escuela del Transporte Gestoservicios, S.A

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-6324154 / 0416-4191720

* DIRECCIÓN: Ubicada en la Av. Principal La Floresta, Parroquia Santa Rosalía

* Escuela del Transporte Rossini, C.A.

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-6328942

* DIRECCIÓN: Av. Presidente Medina, Edificio Victoria, piso PB, local 2, Urb. Las Acacias, Distrito Capital

* Escuela del Transporte Chacaíto C.A.

* CURSOS: 3er, 4to y 5to

* TELÉFONO: 04143229726 / 0212-9521672 / 0212-9539260

* DIRECCIÓN: Av. Principal el Bosque, Edificio Mario, Piso 1, Of.1, Chacaíto, Municipio Libertador

Ubicaciones de las escuelas en el estado Miranda

* Escuela del Transporte Trenard, S.R.L

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-6328942

* DIRECCIÓN: Calle Piar, Edificio 2, Oficina 2, Piso PB, frente al Instituto Mara, de la Ciudad de Ocumare del Tuy, Municipio Autónomo Tomás Lander

* Escuela del Transporte Driver School Baruta

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-9413380 / 0412-2459035

* DIRECCIÓN: Calle Salón, local N° 3 Pb-01 población Baruta

* Escuela del Transporte AVAPAE

* CURSOS: 2do y 3er Grado

* TELÉFONO: 0412-7064480

* DIRECCIÓN: Av. Recolectora, Manzana 15, Casa Nazareno, Nro. C-41, Urb. Ave María, San Francisco de Yare

* Escuela del Transporte Rossini, C.A Sucursal Altamira

* CURSOS: 3er Grado

* TELÉFONO: 0212-6328942

* DIRECCIÓN: Av. Francisco de Miranda, cruce con avenida Ávila. Edificio Humboldt, PB local C, Urbanización Altamira

* Escuela del Transporte del sistema Integral de transporte superficial

* CURSOS: 3er, 4to, 5to Grado y Título Profesional

* TELÉFONO: 0416-6184499

* DIRECCIÓN: Carretera Petare, Edif. Terminal de pasajeros Antonio José de Sucre, Piso 1, Ofic. Administrativa SITSSA, Turumo, Caracas

