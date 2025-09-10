INTT aplica sanciones para vehículos que realicen estas maniobras en la vía: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) aplica sanciones por realizar maniobras indebidas para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

Estas acciones imprudentes, que incluyen desde exceso de velocidad y piruetas hasta adelantamientos indebidos, son consideradas faltas graves según el Artículo 169 de la Ley de Transporte Terrestre en Venezuela.

La meta del INTT es asegurar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones, evitando así accidentes y el caos vehicular.

Sanciones por maniobras indebidas en Venezuela

Las consecuencias de estas maniobras son serias. Según el artículo del INTT, casos como los cortejos fúnebres no solo revelan una falta de respeto, sino que además pueden provocar accidentes, colisiones y obstruir el tráfico.

El comportamiento impredecible pone en riesgo a quienes transitan por la vía y crea una situación de peligro. Por ello, el INTT y otros organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), actúan de manera inmediata para corregir estas conductas.

La sanción más común es la suspensión de la licencia de conducir por un período de seis meses o más. En los casos más graves, los conductores pueden enfrentar cargos penales.

Casos recientes de sanciones por maniobras indebidas

Entre los años 2023 y 2024, el INTT aplicó un total de 1.838 sanciones por uso indebido del teléfono móvil. Además, el organismo impuso 1.625 sanciones por exceso de velocidad y 1.258 por desacato a las normas viales.

Durante un cortejo fúnebre en 2024, tres ciudadanos que realizaban maniobras peligrosas con sus vehículos en la autopista Valle-Coche fueron detenidos por funcionarios del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y de la Dirección de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Gracias a la denuncia recibida a través de las redes sociales, la Gerencia de Transporte Terrestre y la Unidad de Respuesta Inmediata Vial (URIV) lograron ubicar a los conductores y levantar el procedimiento administrativo correspondiente, amparados en el Artículo 169, numeral 10, de la Ley de Transporte Terrestre, que sanciona como “grave” conducir vehículos realizando maniobras prohibidas.

A través de la denuncia pública en redes sociales, el INTT y la PNB también sancionaron al conductor de una unidad de transporte público de la Unión de Conductores de Antímano, quien conducía a exceso de velocidad y realizaba maniobras indebidas.

Durante otro caso que ocurrió el 5 de julio de 2025, la Policía Municipal de Baruta incautó un vehículo y multó a tres personas por realizar maniobras peligrosas durante un cortejo fúnebre, acciones que alteraron el orden público e interrumpieron la circulación vehicular.

Los implicados violaron el Artículo 77 de la Reforma de Ordenanza de Tránsito y Circulación de Vehículos y Personas de la jurisdicción del municipio Baruta.

Los cuerpos de seguridad hacen un llamado a todos los conductores a respetar las normas de seguridad vial para proteger la vida y la integridad de los transeúntes.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube