Protocolo PAS: tres pasos que pueden marcar la diferencia en una emergencia

En un contexto donde las emergencias y las situaciones de riesgo pueden surgir en cualquier momento, la preparación y la respuesta rápida son cruciales.

En Venezuela, la capacidad de actuar de manera efectiva ante incidentes críticos se vuelve aún más vital. Es aquí donde entra en juego el Protocolo PAS.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) también tomó una serie de medidas para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos en todas las carreteras a nivel nacional.

¿Qué es el Protocolo PAS y cómo funciona?

De acuerdo con información obtenida de la Fundación Veneemergencia, el Protocolo PAS es un acrónimo que significa Proteger, Avisar, Socorrer.

Este conjunto de pasos lógicos y secuenciales se debe seguir ante una situación de emergencia, ya sea un accidente de tráfico, un incendio, un desastre natural o cualquier otro evento que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas.

Su premisa fundamental es actuar con calma y de manera ordenada para no empeorar la situación y, al mismo tiempo, brindar la ayuda necesaria de la forma más eficiente posible.

Según el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en 2024 hubo un total de 3.637 accidentes de tránsito en todo el país, con 1.373 personas fallecidas. De estos fallecimientos, 579 correspondían a motociclistas, quienes lideran las estadísticas de víctimas.

En el primer trimestre de 2024, Venezuela también batió un récord en el número de incendios, con más de 11.000 focos de calor e incendios registrados solo en el mes de marzo. Entre enero y febrero de ese año, se documentaron más de 9.000.

Organismos como la Cruz Roja Venezolana y ONG de rescate promueven talleres y cursos para que los ciudadanos comunes puedan actuar de manera efectiva en situaciones de riesgo.

Estrategias del INTT para mantener la seguridad vial

Para mejorar la seguridad vial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. EInstituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de Venezuela explicó cómo está implementando este plan a través de cuatro pilares clave:

Vías seguras: el INTT trabaja en mejorar la infraestructura vial, demarcando y señalizando carreteras para hacerlas más seguras.

Vehículos seguros: se aseguran de que los vehículos cumplan con estándares de seguridad a través de inspecciones técnico-mecánicas y de confort, especialmente en el transporte de carga y público.

Usuarios seguros: se enfoca en educar a conductores, peatones y pasajeros mediante campañas de sensibilización y aulas viales para promover un comportamiento responsable en las calles.

Respuesta rápida: para garantizar la atención médica inmediata a las víctimas de accidentes, el INTT creó la Unidad de Reacción Inmediata Vial (URIV), que proporciona primeros auxilios en el lugar.

