Tu salario como niñera en Nueva York: conoce los secretos para obtener el máximo monto

El salario de una niñera en Nueva York supera el promedio nacional debido al alto costo de vida y la gran demanda en la ciudad.

Según datos de ZipRecruiter y Care.com, el salario promedio por hora en Nueva York se sitúa entre $20 y $30, aunque puede ser considerablemente mayor dependiendo de varios factores.

Un informe reciente de ZipRecruiter establece que el salario promedio por hora de una niñera en la ciudad es de $26, con ganancias anuales que pueden alcanzar los $53.637.

Sin embargo, las niñeras con más experiencia y certificaciones como RCP pueden cobrar más, con un rango que llega hasta los $35 o más por hora, especialmente en distritos como Manhattan.

En general, las niñeras de tiempo completo ganan más por hora que las de tiempo parcial debido a la estabilidad del empleo.

¿Cuáles son los factores que influyen en el salario de una niñera en Nueva York?

Más allá de la experiencia, el número de niños a cargo y las responsabilidades adicionales (como la preparación de comidas, ayuda con las tareas escolares o transporte) son determinantes clave.

Care.com informa que las niñeras con responsabilidades que van más allá del simple cuidado pueden negociar tarifas más altas.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York también establece un salario mínimo de $16.50 por hora en la ciudad, que funciona como un piso salarial para las niñeras.

¿Cómo alcanzar el salario ideal en Nueva York?

La negociación del salario es un paso crucial. Los expertos recomiendan a las niñeras y a las familias establecer un contrato claro que detalle la tarifa por hora, las horas de trabajo, las horas extras y las responsabilidades específicas.

Esta práctica garantiza transparencia y evita malentendidos.

En una ciudad tan competitiva como Nueva York, las niñeras con referencias sólidas y una amplia experiencia se encuentran en una posición favorable para negociar salarios que reflejen adecuadamente sus habilidades y el valor que aportan.

¿Cuáles son las 10 ciudades que pagan mejor a las niñeras?

De acuerdo con ZipRecruiter, 10 ciudades se destacan por tener salarios de niñeras que superan el promedio nacional.

Mineral, Virginia, lidera la lista, con Ione, California, y Portola Valley, California ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las niñeras en Portola Valley, California, ganan $19.307 (39.4%) por encima del promedio nacional de $49.027, mientras que las de Mineral, Virginia, superan este monto en $22.228 (45.3%).

