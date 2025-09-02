Pagos del Seguro Social : requisitos para acceder a los tres tipos de pensiones en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a tres tipos de pensiones a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En su página web, el IVSS explica los requisitos que se necesitan para acceder a los tres tipos de pensiones vigentes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los tres tipos de pensiones en Venezuela?

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral y sus requisitos son los siguientes:

Dos planillas de la Forma 14-04.

Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y del solicitante.

Acta de matrimonio.

Partida de nacimiento de los hijos. Si estos se encuentran estudiando, debe suministrar una constancia de estudios.

Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.

Acta de defunción.

Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar, y los interesados deben presentar:

Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.

Dos planillas completas según la Forma 14-04.

Cédula de identidad.

Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.

Constancia de trabajo según la forma 14-100. Esta solicitud llevará una evaluación hecha por el IVSS que certifique que el solicitante se encuentra incapacitado para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años de edad, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país; para acceder hay que llevar:

Cédula de identidad.

Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.

Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo donde se pueda verificar los últimos seis años de su vida laboral.

En caso de que la empresa donde trabajo ya no se encuentre activa, debe llenar la Forma 14-205.

Una pensión es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y, dependiendo de la situación del ciudadano, pueden ser por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente.

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

