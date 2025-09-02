Pagos del Seguro Social : requisitos para acceder a los tres tipos de pensiones en Venezuela

Los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a tres tipos de pensiones a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
En su página web, el IVSS explica los requisitos que se necesitan para acceder a los tres tipos de pensiones vigentes.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a los tres tipos de pensiones en Venezuela?
Sobreviviente
Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral y sus requisitos son los siguientes:
- Dos planillas de la Forma 14-04.
- Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y del solicitante.
- Acta de matrimonio.
- Partida de nacimiento de los hijos. Si estos se encuentran estudiando, debe suministrar una constancia de estudios.
- Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.
- Acta de defunción.
- Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.
Invalidez o por discapacidad
Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar, y los interesados deben presentar:
- Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.
- Dos planillas completas según la Forma 14-04.
- Cédula de identidad.
- Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.
- Constancia de trabajo según la forma 14-100. Esta solicitud llevará una evaluación hecha por el IVSS que certifique que el solicitante se encuentra incapacitado para trabajar.
Vejez
Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años de edad y a las mujeres de 55 años de edad, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país; para acceder hay que llevar:
- Cédula de identidad.
- Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.
- Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo donde se pueda verificar los últimos seis años de su vida laboral.
- En caso de que la empresa donde trabajo ya no se encuentre activa, debe llenar la Forma 14-205.
Una pensión es la prestación dineraria otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y, dependiendo de la situación del ciudadano, pueden ser por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente.
La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.
