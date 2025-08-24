Estos hospitales del IVSS activan proceso para solicitar citas para quimioterapias por primera vez: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Los hospitales Domingo Luciani, Padre Machado y Universitario de Caracas adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) iniciaron un nuevo proceso para gestionar citas para quimioterapias dirigidas a pacientes oncológicos.

La jornada está dirigida exclusivamente a quienes solicitan este servicio por primera vez, según información compartida por la Clínica Popular Lebrun.

Citas para quimioterapias requieren documentación específica

Para acceder al proceso, los pacientes deben presentar una serie de documentos obligatorios en las unidades correspondientes de cada hospital.

La documentación debe entregarse en físico, organizada y completa, para garantizar la validación por parte del personal médico y administrativo.

Este procedimiento busca agilizar la atención y evitar retrasos en el inicio del tratamiento oncológico.

¿Qué requisitos deben presentar los pacientes por primera vez?

Los pacientes deben consignar la planilla Forma 15696, en original y copia, como primer requisito indispensable.

También deben entregar copia del informe médico actualizado, junto con la cédula de identidad vigente del paciente.

Además, se solicita una carpeta manila amarilla o marrón, junto con varias hojas blancas para el expediente clínico.

Las autoridades recomiendan acudir con los documentos organizados, para facilitar el registro y evitar contratiempos.

