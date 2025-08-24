Feria para estudiar en EE. UU. llega a México: conoce las fechas y ciudades del evento

Suscríbete a nuestros canales

Si buscas un evento que te acerque a universidades de Estados Unidos, EducationUSA México tiene el evento perfecto para ti: la Expo Universidades 2025.

Esta feria educativa reunirá a más de 20 instituciones estadounidenses en varias ciudades del país. Aquí podrás encontrar información clave sobre sus programas académicos, procesos de admisión y opciones de financiamiento.

¿Qué ofrece la Expo Universidades en México?

Este evento es ideal para estudiantes mexicanos que buscan cursar una licenciatura, posgrado o un programa de inglés en instituciones reconocidas en Estados Unidos.

En la feria, tú podrás:

Conocer directamente a los representantes de las universidades.

Resolver tus dudas sobre becas, requisitos y trámites.

Informarte sobre la visa F, que te permite estudiar a tiempo completo en instituciones autorizadas por el gobierno de Estados Unidos.

¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo las Expo Universidades?

Ciudad de México

Jueves 25 de septiembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. (las puertas abren a las 3:30 p.m.)

El evento será en la Biblioteca Benjamín Franklin, ubicada en Liverpool 31, Ciudad de México, CMX 06600.

Guadalajara

El martes 23 de septiembre, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., el evento tendrá lugar en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Calzada Revolución 1500, Guadalajara, JAL 44840.

Mérida

El evento se realizará el domingo 21 de septiembre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en la siguiente dirección: 371 Prolongación Paseo Montejo, Mérida, YUC 97119.

Monterrey

El evento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. (la entrada es a partir de las 3:45 p.m.).

Será en IMNRC - Instituto de Relaciones Culturales, Miguel Hidalgo y Costilla 768, Monterrey, NLE 64000.

Requisitos para solicitar la visa F para estudiar en Estados Unidos

Admisión en una institución SEVP-certificada: Debes ser aceptado en un programa de estudios a tiempo completo de una universidad, colegio o escuela de idiomas que esté autorizada para aceptar estudiantes internacionales.

Formulario I-20: Una vez que la escuela te acepta, te emitirá el Formulario I-20, "Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status." Este documento es esencial y lo necesitarás para pagar la tarifa SEVIS, solicitar la visa y entrar a Estados Unidos.

Dominio del inglés: Debes demostrar un nivel de inglés suficiente para cursar el programa académico, a menos que el programa sea específicamente para aprender el idioma.

Solvencia económica: Es crucial probar que tienes los recursos financieros suficientes para cubrir los costos de matrícula y manutención durante toda tu estancia en Estados Unidos. Los documentos de soporte pueden incluir extractos bancarios, declaraciones de impuestos, recibos de sueldo, y/o cartas de becas o patrocinios.

Lazos con tu país de origen: Debes convencer al oficial consular de que tienes lazos fuertes con tu país de origen y que tienes la intención de regresar una vez que finalices tus estudios. Esto puede demostrarse con evidencia de propiedades, ofertas de empleo futuras, lazos familiares o cuentas bancarias.

Documentos que deben presentar los estudiantes para solicitar la visa F

Pasaporte: Un pasaporte válido para viajar a Estados Unidos. Debe ser válido por al menos seis meses más allá del período de tu estancia.

Formulario I-20: El formulario original que te envió tu escuela.

Formulario DS-160: El formulario de solicitud de visa de no inmigrante en línea. Debes imprimir la página de confirmación.

Recibo de pago de la tarifa de solicitud de visa: El comprobante de que has pagado la tarifa de solicitud de visa (actualmente $160 USD).

Recibo de pago de la tarifa SEVIS I-901: El comprobante del pago de la tarifa del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS). Esta tarifa es obligatoria y se debe pagar antes de la entrevista.

Fotografía: Una foto reciente que cumpla con los requisitos del Departamento de Estado de EE.UU. Aunque generalmente se sube al completar el Formulario DS-160, es recomendable llevar una impresa en caso de que la subida falle.

Expedientes académicos: Cartas de aceptación de la universidad, transcripciones, diplomas, títulos o certificados de instituciones anteriores. También pueden ser necesarios los puntajes de exámenes estandarizados (como el TOEFL, IELTS, GRE o GMAT).

Documentación financiera: Evidencia de los fondos económicos suficientes para cubrir los gastos.

