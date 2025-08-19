Nuevas leyes estatales traen cambios a escuelas en Texas: desde prohibición de celulares hasta impulso de religión

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, la sesión legislativa de 2025 trajo consigo importantes cambios para la educación pública en escuelas del estado, con nuevas leyes.

Estos son algunos de los cambios más importantes que los estudiantes, padres y maestros pueden encontrar en el regreso a clases para el nuevo año escolar:

El Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes establece un sistema de aumento salarial docente a largo plazo.

Los docentes con tres o cuatro años de experiencia en distritos con 5.000 estudiantes o menos recibirán un aumento de $4.000; los que tengan cinco o más años de experiencia tendrán un aumento de $ 8.000.

Los docentes con tres o cuatro años de experiencia en distritos con más de 5.000 estudiantes, recibirán un aumento de $ 2.500; y los que tengan cinco o más años de experiencia, $ 5.000.

La Ley amplía la asignación de Incentivos para Maestros que demuestren que han mejorado el desempeño académico de sus estudiantes.

El proyecto de Ley reformó la forma de financiar la educación especial en Texas en los distritos escolares. El estado asignará los fondos de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante con discapacidad.

Se prohibirá a los estudiantes usar sus teléfonos celulares en escuelas

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1481, de la representante Caroline Fairly, republicana por Amarillo, limitará el uso de celulares por parte de los estudiantes durante el horario escolar. La propuesta recibió el apoyo bipartidista en las dos cámaras.

“Es un cambio bastante sustancial, especialmente para los estudiantes de preparatoria. Probablemente, sea un cambio menor para los grados inferiores”, dijo Brian Woods, subdirector ejecutivo de la Asociación de Administradores Escolares de Texas.

Los partidarios de la ley dicen que ayudará a los estudiantes a concentrarse, mejorará su salud mental y reducirá el acoso escolar. Además, podrán usar el teléfono fuera del horario escolar.

Los Diez Mandamientos y el impulso de la religión en escuelas públicas

Desde el próximo mes los estudiantes verán los Diez Mandamientos exhibidos en las aulas como parte de un impulso de los legisladores republicanos para infundir más religión en las escuelas.

El Proyecto de Ley Senatorial 10 exigirá que los Diez mandamientos se exhiban en carteles de al menos 40 x 50 cm en las aulas; y no pueden incluir texto que no sea el establecido por la legislación.

Los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley Senatorial 11, según el cual el distrito escolar permitirá a estudiantes y empleados tener un tiempo para rezar o leer textos religiosos durante la jornada escolar. La ley prohíbe leer textos religiosos por los altavoces de la escuela.

Legisladores extienden prohibición de DEI en escuelas y secundarias

El Senador Brandon Creighton, republicano de Conroe, presentó el Proyecto de Ley 12 que elimina los programas de Diversidad, Igualdad e Igualdad (DEI) en las escuelas primarias y secundarias.

La ley prohíbe a las escuelas considerar la raza, la etnia, la identidad de género o la orientación sexual en sus prácticas de contratación y capacitación. También prohíbe a las escuelas públicas patrocinar u autorizar un club basado en la identidad de género o la orientación sexual.

Juntas escolares y padres tendrán mayor supervisión de materiales de la biblioteca

Los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley Senatorial 13, redactado por la senadora republicana de McKinney, Angela Paxton, que permitirá a los padres y juntas escolares impugnar cualquier texto de la biblioteca escolar.

La Ley prohibirá que las escuelas conserven materiales de biblioteca que contengan “contenido indecente o profano”.

Los críticos dicen que con la SB 13 se prohibirán libros sobre sexualidad e identidad de género, y limitará las historias de grupos marginados.

Por otro lado, para gestionar la violencia en las escuelas, los legisladores de Texas darán a las escuelas más flexibilidad para castigar a los estudiantes.

