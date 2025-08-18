Florida impulsa nuevas leyes migratorias: los migrantes deben estar alerta por estas normas

Suscríbete a nuestros canales

Con la promoción de nuevas leyes por parte del gobernador Ron DeSantis, Florida refuerza el control de la inmigración irregular.

Inspirado por las políticas del presidente Donald Trump, este año ha visto cambios drásticos en el marco legal de Florida.

Mientras que algunas de estas medidas han sido impugnadas en los tribunales, las comunidades de inmigrantes ya sienten su impacto.

Colaboración con ICE

Con su nueva legislación, el gobernador republicano ha fortalecido la coordinación entre las autoridades locales y estatales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Control de embarcaciones con inmigrantes

Con el fin de detener a los migrantes que llegan por mar, la nueva ley regula el manejo de embarcaciones improvisadas que proceden de Cuba, Haití y otras islas caribeñas.

La legislación define una "embarcación migrante" como cualquier barco que se use para entrar ilegalmente a los Estados Unidos por la costa de Florida.

La ley autoriza a las autoridades locales a retirar o trasladar estas embarcaciones y también amplía las facultades de intervención de la policía.

La ley entró en vigor el 1 de julio de 2025 y ha afectado principalmente a las comunidades que intentan llegar a las costas de Florida por mar.

Más controles en servicios migratorios de Florida

Para proteger a los inmigrantes vulnerables de las estafas, esta nueva ley ha prohibido que los notarios y otras personas sin autorización legal utilicen términos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”.

Estos términos podrían confundir a las personas y hacerlas pensar que están recibiendo ayuda legal, reseña La Nación.

Esta nueva legislación exige que cualquier proveedor de servicios que no sea un abogado aclare su estatus en todos los anuncios y materiales promocionales. Además, las víctimas de este tipo de engaños ahora pueden presentar demandas civiles para recuperar su dinero y cubrir sus gastos legales.

La ley entró en vigor el 1 de julio de 2025.

Nuevas restricciones para indocumentados en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados ahora prohíbe las licencias de conducir y las identificaciones para personas indocumentadas, además de anular las licencias de otros estados que se expidieron para este mismo grupo.

Los funcionarios estatales y municipales que se nieguen a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan una suspensión y multas de hasta $5,000.

Por otro lado, la nueva Junta de Aplicación Migratoria, encabezada por el “zar migratorio” Larry Keefe, coordina los esfuerzos con ICE y gestiona un programa de subvenciones que destina entre $250 y $298 millones de dólares a operativos, detenciones y capacitaciones.

El nuevo programa 287(g) amplía la participación de los cuerpos de seguridad, ya que permite que los policías estatales y locales realicen funciones migratorias como interrogatorios, arrestos y deportaciones.

Por último, las personas indocumentadas acusadas de delitos graves no pueden solicitar fianza hasta su primera audiencia y deben cumplir detención preventiva si existe riesgo de fuga.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube