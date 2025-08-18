¡Pánico en Time Square! Evacuan a cientos de personas este 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 18 de agosto, un gran despliegue policial tomó lugar en el corazón de Nueva York.

Las autoridades ordenaron evacuar Times Square después de recibir una llamada de alerta en la popular zona de Manhattan, informó el Departamento de Policía de New York.

La situación causó momentos de caos en las calles, mientras las personas corrían para buscar un lugar seguro y los agentes acordonaban las calles. El tráfico y el metro en la zona se detuvieron.

Un operativo de emergencia sacude Times Square

Un equipo antibombas y otros servicios de emergencia llegaron a Times Square.

La policía cerró la zona entre la calle 43 Oeste y la Séptima Avenida. Las autoridades pidieron a los residentes y turistas mantenerse lejos del lugar. Al igual que ordenaron a los comerciantes cercanos al lugar del hecho cerrar sus negocios.

Un helicóptero de la policía voló sobre el área mientras duró el operativo.

“Evite la zona de la calle West 43 con la Avenida Séptima en Manhattan. Se esperan vehículos de emergencia y demoras en el área circundante”, informó la Policía de New York en su cuenta de X.

Investigación en curso: ¿Qué tenía el paquete de Times Square?

La policía de Nueva York recibió la alerta a través de una llamada al 911.

En la zona se vieron muchos vehículos policiales y cintas que cercaban la famosa intersección entre Broadway y la Séptima Avenida.

Hasta el momento, las autoridades no confirman si el paquete tenía explosivos. Según un medio estadounidense, el dispositivo tenía forma cilíndrica y fue dejado frente a la puerta principal de una subestación del Departamento de Policía de New York.

En estos momentos el escuadrón antibombas trabaja para analizar el objeto y asegurar la zona.

La información continúa en proceso.

