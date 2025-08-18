Florida anuncia fecha de ejecución para el asesino de tres personas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden de muerte para David Pittman, un hombre de 63 años que apuñaló a los padres y a la hermana de su esposa, y luego incendió la casa de la familia.

Pittman está programado para ser ejecutado el 17 de septiembre, lo que convertiría a su ejecución en la duodécima del año, estableciendo un nuevo récord en Florida.

Otros dos hombres, Kayle Bates y Curtis Windom, también se enfrentan a la pena de muerte este mismo mes.

¿Cuántas personas ha ejecutado Florida este año?

Florida no había ejecutado a más de ocho personas en un solo año desde 2014, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó la pena capital en 1976.

En lo que va del año, Florida ha ejecutado a nueve personas, más que cualquier otro estado. Le siguen Texas y Carolina del Sur, con cuatro ejecuciones cada uno.

En total, este año, Estados Unidos ha ejecutado a 28 personas, superando las 25 del año pasado e igualando la cifra de 2015.

El hombre fue condenado en 1991

Un jurado condenó y sentenció a muerte a David Pittman en 1991 por tres cargos de homicidio premeditado, incendio provocado y robo en primer grado.

En mayo de 1990, mientras David Pittman y su esposa, Marie, se divorciaban, Pittman apuñaló a los padres de ella, Clarence y Barbara Knowles, y a su hermana, Bonnie, en su casa del condado de Polk. Después, Pittman le prendió fuego a la vivienda, robó el coche de Bonnie y también lo incendió.

Los investigadores identificaron a Pittman, gracias a un testigo que lo vio huir del coche en llamas. Un informante de la cárcel también confirmó que Pittman confesó los crímenes, reseña CNN en Español.

La Corte Suprema de Florida tiene previsto escuchar una apelación, y es probable que se presente otra ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

