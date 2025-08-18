¡Alarma en Ohio! Habitantes perderán estos beneficios por nueva Ley de Trump: programas de energía limpia en peligro

Suscríbete a nuestros canales

El 7 de agosto, la administración del presidente Donald Trump puso fin al programa federal Solar for All, un proyecto de $7 mil millones.

Esto provocó la cancelación de una subvención de $2.8 millones que habría ayudado a los residentes de Akron, Ohio, a pagar sus gastos de energía.

Akron, uno de los 60 beneficiarios de la subvención, planeaba usar los fondos para instalar infraestructura solar en unas 370 viviendas.

Según la directora de Sostenibilidad y Resiliencia, Casey Shevlin, el programa, creado durante la administración de Biden, habría permitido que las familias participantes ahorraran un promedio de 400 dólares anuales en sus facturas de servicios públicos y, al mismo tiempo, habría reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en la región.

"Por lo tanto, para cada hogar, el impacto anual de reducción de gases de efecto invernadero al cambiar a energía solar habría sido como no conducir un automóvil durante cinco meses al año, el equivalente a eso anualmente", expresó Shevlin.

Según Shevlin, el programa de Akron iba a financiarse completamente con la subvención federal y aún no había recibido solicitudes ni se había lanzado.

Mientras que a los residentes de Akron se les retiraron los subsidios para la energía solar, sus facturas de electricidad con la empresa de servicios públicos, FirstEnergy, aumentarán, y las ganancias de esta compañía ya están subiendo.

En abril, FirstEnergy advirtió a la mayoría de sus clientes que verían un aumento en sus facturas de electricidad a partir de junio, reseña Yahoo News.

Además, su informe de ganancias más reciente muestra que la compañía ganó $268 millones en el segundo trimestre de 2025, un aumento de $223 millones en comparación con los $45 millones del mismo período del año pasado.

¿Quiénes se beneficiaban del programa solar en Akron, Ohio?

El programa Solar for All de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos crearía oportunidades para los residentes de Ohio, específicamente para aquellos con ingresos bajos a moderados y en comunidades desfavorecidas.

Este programa les permitiría ahorrar una cantidad significativa de energía y aliviaría la carga energética. Además, Solar for All mejoraría la calidad del aire y fomentaría la prosperidad económica en áreas tradicionalmente desatendidas de Ohio.

Lee Zeldin, el administrador de la EPA, anunció la cancelación del programa el 7 de agosto. En su declaración, afirmó que el Proyecto de Ley Grande y Hermoso había eliminado el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero.

Este fondo, según Zeldin, incluía un presupuesto de 7 mil millones de dólares para el programa de Energía Solar para Todos.

