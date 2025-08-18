EE.UU. incorpora 13 enfermedades raras a su Seguro Social: conozca cuál de ellas afecta a apenas el 1% de la población

Suscríbete a nuestros canales

El programa de "Compassionate Allowances" del Seguro Social ha sido ampliado, incluyendo ahora 13 condiciones médicas adicionales entre aquellas que pueden agilizar la solicitud de beneficios para quienes sufren afecciones graves. Esta medida representa una ampliación relevante para quienes enfrentan diagnósticos poco comunes y urgentes.

La información fue obtenida vía el portal web oficial de la agencia, donde se detalla que la lista renovada comprende ahora 300 patologías que califican para este trámite especializado.

Solicitar bajo el paraguas de Compassionate Allowances permite que casos seleccionados reciban una respuesta considerablemente más rápida que en procesos estándar.

Por qué se incorporaron estas nuevas

La Administración asegura que, con el incremento de enfermedades reconocidas, más personas podrán comenzar el proceso para recibir apoyo sin retrasos prolongados.

Entre las nuevas patologías se encuentran síndromes genéticos, enfermedades neurodegenerativas y diversos trastornos raros. El objetivo sigue siendo acortar los tiempos de evaluación y priorizar los expedientes médicos más urgentes.

Estas dolencias se incorporaron al listado

La expansión incorpora diagnósticos como:

Síndrome Au-Kline.

Anoftalmia bilateral.

Síndrome de Carey-Fineman-Ziter.

Ictiosis arlequín – niño.

Trasplante de células madre hematopoyéticas.

Distrofia muscular congénita relacionada con LMNA.

Atrofia muscular progresiva.

Amiloidosis pulmonar – tipo AL.

Encefalitis de Rasmussen.

Carcinoma tímico.

Síndrome Turnpenny-Fry.

Meningiomas grado III según la OMS.

Síndrome Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim: esta enfermedad es tan extraña que tan solo se han reportado 100 casos documentados. Este es un trastorno del neurodesarrollo poco común causado por mutaciones en el gen SON. Se caracteriza por discapacidad intelectual, convulsiones, rasgos dismórficos faciales, anomalías cerebrales y otras malformaciones congénitas.

De esta forma, la lista Compassionate Allowances se consolida como una vía para quienes afrontan diagnósticos complejos y requieren una respuesta ágil.

La actualización fue oficializada este 11 de agosto de 2025, en un anuncio de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos. Con la suma de estas 13 condiciones, se reafirma el propósito de que las personas con enfermedades más severas accedan a una evaluación de beneficios de manera directa y eficiente, manteniendo transparencia en la gestión pública.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube