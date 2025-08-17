Feria de salud en Dallas: servicios gratuitos a los que podrá acceder este 19 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Un importante centro médico en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), realiza periódicamente ferias de salud y servicios gratuitos para los residentes del condado, sepa qué ofrece la siguiente jornada.

Estamos hablando de la labor de Parkland Memorial Hospital, que próximamente estará realizando un evento familiar de salud.

Además, también ha anunciado una nueva fecha de atención para sus jornadas de mamografías gratuitas.

En cuanto a la feria de salud, el hospital Parkland llevará a cabo un evento gratuito de carácter comunitario en pocos días.

La cita será para el martes 19 de agosto de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Inspired Vision Compassion Center: 2019 N. Masters Drive, Dallas, 75217. Dallas, TX 75217.

¿Qué atención puede recibir?

En dicha feria de salud, se ofrecerá educación sobre el mejoramiento de la diabetes, presión arterial, VIH, entre otras afecciones.

Además, los servicios incluyen exámenes de salud gratis.

Recuerde que prestarán atención sobre:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras

Sobre este último punto de atención, tenga presente que se ha anunciado que tienen programada una nueva jornada para el 23 de agosto, pero esta ya alcanzó el límite de su cuota de registro.

Pero, anunciaron una próxima para el sábado 13 de agosto, en el Moody Outpatient Center 5151 Maple Ave. Dallas, 75235: Puede registrarse aquí.

Si requiere más información, puede visitar: el calendario de la comunidad del hospital: Calendario de la comunidad | Salud de Parkland o www.ivcompassion.org.

Los interesados también pueden llamar al 214-484-6393.

Lo que debe saber sobre Parkland

Actualmente, Parkland es el principal hospital universitario del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, y es uno de los sistemas hospitalarios públicos más grandes del país.

El hospital recibe un promedio de más de un millón de visitas ambulatorias al año.

Los servicios incluyen un Centro de Traumatología de Nivel I, el primer centro de quemados verificado en el norte de Texas y una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Nivel III.

El sistema también incluye una red de centros de salud comunitarios, que incluyen atención primaria y clínicas para mujeres, y numerosos programas de extensión y educación.

