Anuncian feria de empleo en Laredo: sepa cuándo y dónde podrá acceder a oportunidades laborales

En Laredo, Texas, Estados Unidos (EEUU), se ha invitado a los habitantes a participar en un encuentro de contratación anual que se celebra a mediados de agosto.

Estamos hablando de la Feria de Empleo Fin del Verano, End of Summer Job Fair, que se llevará a cabo esta semana en el condado de Laredo.

Se trata de un evento organizado por la Fuerza de Trabajo del Sur de Texas (WSST) en colaboración con el Colegio de Laredo y Gobierno Municipal.

La entrada es gratuita y el evento está abierto a todo el público.

Este tipo de ferias de empleo suelen atraer a una gran cantidad de empresas que buscan cubrir vacantes de inmediato.

De hecho, señalan que habrá entrevistas cara cara y posibles contratación ahí mismo, el mismo día, como lo reseña el portal de El Mañana.

Las ferias anteriores organizadas por esta entidad han contado con la participación de más de 60 empresas y agencias de sectores como:

Transporte y logística: Uno de los sectores más importantes en la región.

Uno de los sectores más importantes en la región. Salud y sector médico: Hospitales y centros de atención médica.

Hospitales y centros de atención médica. Servicios públicos: Agencias de gobierno, seguridad pública y el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).

Agencias de gobierno, seguridad pública y el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ). Educación: Distritos escolares y colegios locales.

Distritos escolares y colegios locales. Manufactura y producción.

Servicios al cliente y ventas.

Detalles sobre la feria de empleo en Laredo

Fecha y hora: 20 de agosto, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Workforce Solutions for South Texas, ubicado en 1406 Jacaman Road, casi esquina con McPherson, Suite A, Laredo, TX 78041.

Se ha confirmado la presencia de las siguientes empresas empleadoras:

American Medical Home Health and Providers Services; Amistad PHC; Ariva Homes; BE Cool Air Conditioning, Bright Mind of Laredo; Buckland; Calderon Delivery.

City Of Laredo REcursos Humanos; Danny Herman Trucking; Eagle Security Agency; Grifols Biomat; Jamco; JV Equipment; Laredo College Recursos Humanos; V Equipment.

Keylog International; LISD; UISD; Little Warriors Pediatric Home Care; Logistic One /-Eleven; Condado de Webb; Patrulla Fronteriza; y TDJC

Recomendaciones para los Asistentes

Para tener éxito en la feria, se recomienda que tomes en cuenta lo siguiente:

Currículum (Resume): Lleva tu currículum actualizado. Es una buena idea llevar varias copias.

Sin embargo, si no la tienen, personal con experiencia de Workforce Solutions, Colegio de Laredo y la Ciudad De Laredo le ayudará a conformarlo,

Vestimenta: Preséntate vestido de forma profesional para causar una buena impresión a los empleadores.

Esta feria ofrece una excelente oportunidad para conectarte directamente con empresas que están contratando activamente en la región.

