Este lunes 18 de agosto será feriado bancario: estos son los canales que estarán habiltados para transacciones

Este lunes 18 de agosto será feriado bancario, por lo que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) invitó a los usuarios a conocer los canales disponibles para transacciones.

A través de sus redes sociales la Sudeban recordó a los usuarios que este lunes 18 será feriado bancario en conmemoración de Nuestra Señora de Asunción.

Feriado bancario

De acuerdo con el calendario bancario de la Sudeban, este lunes las entidades financieras del país no prestarán servicio comercial.

Sin embargo, algunos bancos ubicados en centros comerciales podrían mantener abiertas ciertas taquillas, por lo que se recomienda a los clientes consultar directamente con sus respectivas instituciones para conocer la disponibilidad de servicios.

Servicios disponibles

Dado el feriado bancario, los clientes solo podrán realizar algunas transacciones a través de la banca digital, es decir, a través del internet o vía telefónica.

Entre algunos de estos servicios disponibles están:

Consultas

Transferencias y pagos

Retiros o depósitos en cajeros automáticos

Sin embargo para confirmar la disponibilidad de servicios o taquillas externas, el cliente debe consultar a su banco a través de la página web de la entidad bancaria.

