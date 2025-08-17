¡La envidia de todos! Walmart les regala a sus empleados este extraordinario beneficio: es válido por todo un año

Suscríbete a nuestros canales

Walmart otorga un importante beneficio para sus empleados en Estados Unidos, ofreciendo una considerable rebaja de precios en casi todos los alimentos comestibles.

Esta medida, que entra en vigor de inmediato, amplía significativamente un descuento que anteriormente la empresa solo aplicaba a ciertos productos y en temporadas específicas según Mundo Deportivo.

Ahora, los trabajadores podrán ahorrar en una amplia variedad de productos, desde lácteos hasta alimentos congelados gracias a un descuento del 10 % durante todo un año.

Este beneficio consolida a Walmart como uno de los empleadores más atractivos en el sector minorista.

Beneficio solicitado

La directora de recursos humanos de Walmart, Donna Morris, explicó en un memorando interno que esta expansión del descuento responde a las peticiones de los empleados.

Los mismos manifestaron que estos ahorros son importantes para sus familias. Con esta nueva política, cerca de 1,6 millones de trabajadores podrán acceder al descuento.

Esto después de completar 90 días en la empresa, abarcando el 95 % de los artículos con precio regular en las tiendas, incluyendo ropa y juguetes, además de alimentos.

Reto económico

El anuncio se produce en un contexto de inflación y aranceles que afectan el poder adquisitivo de los consumidores.

Aunque el índice de precios al consumidor muestra cierta estabilidad en los precios de los alimentos, otros sectores experimentan aumentos significativos.

Walmart busca no solo aliviar la carga financiera de sus empleados, sino también fomentar su lealtad hacia la cadena.

Además, esta iniciativa es clave para atraer y retener talento en un mercado laboral competitivo, enviando un mensaje claro de que los trabajadores son una prioridad para la empresa.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube