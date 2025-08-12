Heredera de Walmart crea escuela de medicina gratis: está ubicada en esta ciudad de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La heredera de Walmart, Alice L. Walton, ha dado un paso histórico en la educación médica al inaugurar en Bentonville, Arkansas, la Alice Walton School of Medicine.

Su propuesta elimina las barreras económicas para nuevos médicos: las primeras cinco promociones estudiarán sin pagar matrícula, un beneficio que promete transformar el acceso a la profesión, reseña el medio Q'Pasa.

Hija de Sam Walton, fundador de Walmart, Alice Walton creció en un entorno de trabajo, comunidad y servicio. Reconocida por su filantropía, ya ha impulsado iniciativas culturales como el museo Crystal Bridges y proyectos educativos.

Un legado familiar que apuesta por la salud

Ahora, su mirada se enfoca en la salud, con una escuela que combina excelencia académica y enfoque humano.

La institución abrió sus puertas el 14 de julio de 2025 con 48 estudiantes, en un campus diseñado por Polk Stanley Wilcox Architects que integra laboratorios de última generación con jardines en la azotea, fomentando el bienestar y el aprendizaje.

El plan de estudios incluye medicina basada en evidencia, prevención, nutrición y salud mental, sumando más de 50 horas dedicadas a hábitos saludables para formar médicos competentes y empáticos.

Educación sin deudas y con proyección nacional

La exención de matrícula busca atraer talento diverso y comprometido, reduciendo la desigualdad de oportunidades en la medicina.

La escuela cuenta con acreditación preliminar de la LCME, lo que permitirá a sus egresados realizar residencias y ejercer en todo el país.

Su decana fundadora, la oncóloga Sharmila Makhija, lidera un proyecto que colabora con redes clínicas y universidades de prestigio, promoviendo rotaciones en entornos reales.

Integrada al Heartland Whole Health Institute y en alianza con Mercy y Cleveland Clinic, la escuela busca rediseñar la atención médica con un enfoque centrado en la persona.

La combinación de matrícula gratuita, currículo innovador y práctica temprana posiciona a Arkansas como un nuevo polo de salud en Estados Unidos.

